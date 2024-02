FOTO: Basketbalisty Nymburka posílí sedmadvacetiletý Američan Myles Stephens

Nymburk získal do svých služeb amerického basketbalistu Mylese Stephense. Sedmadvacetiletý hráč na pozici tři přichází z italského Trenta jako náhrada za Davida Collinse, který v Nymburce skončil před pár dny a zamířil do Charleroi. Stephens se domluvil v Nymburce na smlouvě do konce sezony, nosit bude dres s číslem 12.

