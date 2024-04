Basketbalistům Nymburka se pro play off Kooperativa NBL rozroste soupiska o Američana Tima Finkeho. Čtyřiadvacetiletý hráč na pozici křídla přichází ze švédské Umey, kde mu minulý týden skončila sezona. K týmu se připojí v sobotu, ale do utkání s Pardubicemi ještě nezasáhne.

Foto: Basketball Nymburk

Od lednového zranění Spencera Svejcara, který v této sezoně už do hry nezasáhne, postrádal Nymburk v systému ryzího střelce za tři body a občas měl problémy proti zónovým obranám. V posledních dnech se navíc rozrostla marodka o další hráče, a tak se trenér Francesco Tabellini domluvil s vedením klubu na rozšíření soupisky o hráče nebezpečného při střelbě za tři body.

A přesně to 198 centimetrů vysoký Finke splňuje. Ve Švédsku byl třetím nejpilnějším střelcem za tři body ze všech hráčů v soutěži, když vystřelil v průměru téměř sedm trojek za zápas s úspěšností 36 procent. Zároveň byl nejlepším hráčem svého týmu. Bohužel ale neměl větší podporu od svých spoluhráčů a Umea tak sbírala hlavně porážky a nepostoupila do švédského play off. Finke však ve své první sezoně v Evropě předváděl dobré výkony a svou bojovností až do konce zaujal trenéra Tabelliniho.

„Je to velmi dobrý střelec, ale může týmu nabídnout více věcí. Je dobrý i v obraně a dokáže doskakovat míče. A také umí tvořit pro spoluhráče. Na univerzitě byl zvyklý na menší roli, teď v Evropě ukázal, že umí být i lídrem. I když jeho tým měl špatné výsledky, Tim se snažil do posledních chvil hrát vítězný a týmový basketbal a to na mě udělalo největší dojem,“ řekl trenér Tabellini.

Rodák z města Champagne v Illinois poblíž Chicaga hrál na střední škole pod vedením svého otce a stal se nejlepším střelcem v historii školy. Následně šel na univerzitu Grand Canyon a po jednom roce přestoupil na univerzitu Wright State, kde měl ve svém posledním ročníku průměry 8 bodů a 6 doskoků na zápas. Tato sezona je pro něj první v Evropě. Vybrala si ho švédská Umea, které sezona však vůbec nevyšla a nasbírala jen čtyři výhry.

Finke však v dresu Umey předváděl dobré výkony. V průměru měl 15 bodů na zápas, sedm doskoků a 3,3 asistence. Blýskl se mimo jiné proti vítězovi základní části Norrköpingu, kterému nastřílel 34 bodů včetně osmi trojek.

V příštím týdnu se kromě Finkeho k týmu připojí také všichni hráči, který v posledních dnech a týdnech bojovali se zdravotními potížemi. Mimo zůstává jen Spencer Svejcar, který po úspěšné operaci kolene a první fázi rehabilitace zamířil v pátek domů do USA, kde bude pokračovat v rehabilitaci směrem k příští sezoně.