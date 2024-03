Nymburské basketbalisty čeká boj o historický úspěch. Mají totiž šanci poprvé v historii postoupit do semifinále některého z evropských pohárů. V cestě jim ale stojí italské Varese, se kterým se utkají ve čtvrtfinále FIBA Europe Cupu. První zápas sehrají ve středu doma ve Sportovním centru v Nymburce od 18.30 hodin, odveta je na programu o týden později v Itálii.

Nymburk už několikrát došel do čtvrtfinále. Ať už to bylo v EuroCupu, v Lize mistrů nebo ve VTB lize, ale mezi čtyři nejlepší celky se dosud nikdy nedostal. Nyní má šanci tuto hranici prolomit.

Původně jako vítěz osmifinálové skupiny měl Nymburk začínat v Itálii a odvetu hrát doma. Jenže v tu dobu se v Nymburce koná mezinárodní kemp judistů a hala už byla zamluvena. Basketbalisté by proto museli hrát v jiné hale. Místo toho se raději dobrovolně vzdali výhody domácího prostředí do odvety a začínají doma. „Pro nás by bylo samozřejmě lepší hrát doma až odvetu, ale okolnosti nám to nedovolily. Teď s tím nic neuděláme, musíme se snažit v prvním utkání doma vyhrát o co nejvíce a uvidíme. Rozhodně je ale lepší hrát doma první zápas, než odvetu někde v jiné hale třeba v Praze. Očekávám, že bude plno a že nás fanoušci poženou za vítězstvím," řekl nymburský basketbalista František Rylich.

Varese je fanouškům Nymburka známo především jako tým, za který v minulé sezoně hrál bývalý nymburský hráč Colbey Ross a který se zde stal nejlepším hráčem celé italské ligy. Historicky však jde o velmi úspěšný tým, který zejména v 60. a 70. letech patřil mezi nejlepší celky v celé Evropě. Tehdy získal deset italských titulů a pět titulů v tehdejší Eurolize. Naposledy výrazně Varese zazářilo v sezoně 1998/99, kdy získalo italský titul.

Od té doby na trofej sice čeká, ale například před osmi lety bylo Varese ve finále FIBA Europe Cup a nyní by na tento úspěch chtělo navázat. Pomoci k tomu má i majitel Luis Scola, který patří mezi nejvýraznější basketbalové osobnosti. Hvězdný Argentinec, který v roce 2004 pomohl k výhře na olympijských hrách a který strávil deset sezon v NBA, končil svou kariéru právě ve Varese. Následně se stal generálním manažerem a majitelem klubu.

I díky němu se daří Varese rekrutovat hráče, kteří mají zkušenosti z NBA. V úvodu sezony přišel Willie Cauley-Stein, který odehrál v zámoří 422 zápasů a z toho více než polovinu v základních sestavách. Jenže po pár měsících se rozhodl tým opustit a proti Nymburku už hrát nebude.

Stejně jako nejlepší střelec týmu Olivier Hanlan, který na konci února přestoupil do CSKA Moskva. Místo něj přišel mladý Francouz Hugo Besson, jehož v roce 2022 draftovala do NBA Indiana, ale zatím se do zámoří nevydal. V této sezoně hrál v Srbsku za FMP společně s bývalým nymburským pivotem Natem Watsonem.

Největší hvězdou Varese je nyní italský reprezentant Nico Mannion, který hrával v NBA za Golden State a učil se od Stephena Curryho a Klaye Thompsona. Následně vyhrál EuroCup s Boloňou a v minulé sezoně hrál Euroligu za Baskonii. Pro obranu Nymburka bude klíčové zastavit jeho hru jeden na jednoho.

V NBA hrál také křídelník Sean McDermott, který je nebezpečným trojkařem. Pod košem jsou další Američané Skyler Spencer a Gabe Brown. Nebezpeční jsou také Italové na rozehrávce Davide Moretti a Tomas Woldetensae. Celkově má Varese poměrně mladý tým bez jediného třicátníka. I proto hraje zejména do útoku ve vysokém tempu. Má na kontě nejvíce protiútoků v celém FIBA Europe Cupu a také nejvíce daných i vystřelených trojek. To se projevuje i na tom, že s průměrem 93,1 bodů na zápas má nejlepší ofenzivu.

Varese se potýká s nevyrovnaností výkonů. Pokud nastřílí přes 80 bodů, tak ve FIBA Europe Cupu vyhrává. Jako například když doma přehrálo aktuálního lídra německé ligy Chemnitz 90:78. Pak ale bylo schopno dvakrát prohrát s nizozemským Leidenem. To platí i o italské lize, kde je aktuálně s osmi výhrami třinácté, ale dokáže hrát s týmy ze špičky ligy.

Čtvrtfinále se hraje na celkové skóre ze dvou zápasů. Pokud by tak první zápas skončil remízou, nebude se prodlužovat. Fanklub Nymburka vyzývá fanoušky, aby dorazili na utkání v bílém oblečení a dali tak najevo svou podporu.

„Moc se na to těším. Máme možnost hrát čtvrtfinále proti italskému celku. Uvidíme zase trochu jiný basketbal než v předchozích zápasech. Navíc teď už jde o hodně,” uvedl Jaromír Bohačík, hráč Nymburka. Myslím si, že to bude hodně divoké, hrají hodně rychle a živelně, střílí spoustu trojek. Skóre se tak může hodně rychle přelévat. Nám ale určitě nechybí sebevědomí, umíme reagovat na velké zápasy, takže věřím, že to dopadne tak, jak má. Věřím, že nám přijdou pomoci fanoušci a vyprodají halu. Moc se na to těším,“ přidal Bohačík.