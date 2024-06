Nymburk se účastnil úvodních sedmi sezon Ligy mistrů a dvakrát se dostal až na závěrečný turnaj FINAL 8. V minulé sezoně však nezískal titul, místo něj se do Ligy mistrů dostala Opava, pro níž to byla druhá účast. Prohrála však všech šest zápasů a vypadla už ve skupině. Také Nymburk v předchozích dvou ročnících nepostoupil ze skupiny pokaždé se dvěma výhrami. A jelikož se rating počítá za poslední tři sezony, dostalo se Česko až na sedmnáctou příčku za Polsko a český mistr už nemá jistý přímý postup.

Nymburk ještě mohl dostat jednu ze dvou divokých karet, ale mezi vybrané se nedostal. Poprvé ho tak čeká kvalifikace. V ní se 24 celků utká o čtyři postupová místa. Týmy budou rozděleny do čtyř šestičlenných turnajů, jejich vítězové postoupí.

Los kvalifikace i základních skupin proběhne ve středu 26. června. Nymburk by měl být mezi nasazenými celky a v cestě do hlavní soutěže by tak měl mít dva soupeře. Mezi nimi by neměly být ty nejsilnější možní jako španělská Andorra, francouzský Cholet či německý Bonn, vítěz Ligy mistrů z roku 2023 a letošní čtvrtfinalista. Kvalifikace proběhne v polovině září. Hlavní soutěž startuje 1. října.

Pokud Nymburk z kvalifikace nepostoupí, bude hrát FIBA Europe Cup, ve kterém v uplynulé sezoně došel až do čtvrtfinále.

Kromě Nymburka, Choletu, Andorry a Bonnu se do kvalifikace dostaly turecký Petkimspor, gruzínské Kutaisi, finská Nokia, britští Caledonia Gladiators, kde v uplynulé sezoně působil bývalý nymburský hráč Lukáš Palyza, rumunská Oradea, italské Sassari, švýcarský Fribourg, Heroes den Bosch z Nizozemska, litevský Juventus, Kalev/Cramo z Estonska, kyperský Keravnos, Norrköping ze Švédska, PAOK Soluň, bulharské Rilski, Benfica Lisabon, ázerbájdžánský Sabah, srbská Subotica, belgické Antwerpy, Trepca z Kosova a slovenský mistr Levice.