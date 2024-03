/FOTO/ Basketbalisté Nymburka v 6. kole nadstavby Kooperativa NBL doma přehráli Děčín 101:86 a upevnili si tak vedení v tabulce, kde mají nyní náskok dvou výher na druhou Opavu. Nymburk si hodně pomohl už dobrým začátkem, kdy brzy vedl 10:0 a poté si vedení udržoval až do konce. Jaromír Bohačík k tomu přispěl 20 body, Ty Gordon přidal 16 bodů. Domácí se tak dobře naladili na středeční domácí čtvrtfinále FIBA Europe Cupu s Varese.

Šlo o souboj dvou týmů s nejvíce zisky a protiútoky v celé soutěži, ale v úvodu zápasu v těchto disciplínách dominoval Nymburk. Už v prvních dvaceti vteřinách dvakrát získal a dal z toho dva lehké koše z brejku. Když pak dal 7 bodů za sebou Gordon, vedl Nymburk už o 11 bodů.

Děčín se ale dokázal rychle vzpamatovat, přitvrdil hru a vyrovnal obraz hry. Především omezil ztráty, rychlé brejky domácích a zónovou obranou ucpával prostor pod košem. Nymburk si ale uměl poradit střelbou z dálky, když proměnil 12 trojek s úspěšností 41 procent.

Ale i Děčín střílel z dálky přesně, zejména Filip Kroutil, který dal ve druhé čtvrtině 16 bodů a držel Děčín ve hře. Ve třetí části se pak Válečníci přiblížili na sedm bodů, ovšem domácí odpověděli trojkami Gordona a Bohačíka, znovu odskočili na dvouciferný rozdíl a Děčín už neměl odpověď.

Pro Nymburk to byla na domácím hřišti už desátá výhra za sebou a vyhrál i třinácté z posledních 14 soutěžních utkání.

„Nehráli jsme náš nejlepší zápas a hodně to souviselo s tím začátkem, který nám vyšel dobře, ale proto následovalo polevení. To nás trápí, že nedržíme kvalitu hry ve chvílích, kdy se nám zdá, že se zápas vyvíjí dobře, řekl po zápase Francesco Tabellini, trenér Nymburka. „Po dobrém začátku jsme zpomalili. Zásluhu na tom ale má i soupeř, který pak začal hrát hodně tvrdě a my trochu ztratili sebevědomí, které jsme měli na začátku. Na tom musíme rychle zapracovat, abychom byli schopni to tempo držet a nepolevovat. Už ve středu nás totiž čeká Varese, které hraje jeden z nejrychlejších basketbalů v Evropě. Ale důležité bylo, že když se soupeř dotahoval, byli jsme schopni mu zas odskočit a v klidu dohrát zápas k vítězství,” přidal kouč Nmyburka.

A pomalu přepínal myšlenky na středeční pohárový mač. „Věřím, že ve středu budeme schopni hrát naplno celý zápas. Moc bych si přál, aby fanoušci přišli a zaplnili halu a hnali nás dopředu. My jim můžeme slíbit, že necháme na hřišti všechno a budeme se snažit, aby na nás byli pyšní. My potřebujeme jejich pomoc, a pokud bude plná hala, tak si to všichni opravdu užijeme. A myslím si, že za to, co jsme dosud v sezoně FIBA Europe Cupu předvedli, si zasloužíme, aby bylo plno,“ uvedl Tabellini.

„Jsme moc rádi za ten úvod. V této sezoně máme se začátky často problém, ale teď nám vyšel velmi dobře. Jenže pak jsme trochu polevili a neudrželi to tempo. To musíme ještě zlepšit. Náskok ze začátku jsme si ale drželi až do konce. Škoda byla, že jsme ve druhé čtvrtině nechali jejich střelce Filipa Kroutila často volného a on nás trestal. To by se nám nemělo stávat. Ale i my jsme si pomohli trojkami. Navíc jsme ve druhé půli zlepšili obranu i doskok,“ hodnotil utkání nymburský basketbalista Jakub Tůma.

„Začneme zápas a po dvou minutách prohráváme 0:10. Za to bychom si zasloužili sami sobě nafackovat. Takto pustit Nymburk do zápasu, to si jen tak někdo dovolit nemůže. My si tento luxus dovolili. Nechápu své hráče. Jedeme hrát takto skvělý zápas proti evropskému týmu a místo toho, abychom nastoupili s tím, že si to chceme užít se vším všudy, tak začneme takhle špatně. To je ale asi jediná věc, kterou bych svým hráčům vyčetl. Zbytek zápasu jsme prohráli o pět bodů, což je pro nás skvělý výsledek,“ komentoval utkání hostující trenér Tomáš Grepl. „Můžeme být sami na sebe naštvaní, že jsme to nestlačili pod deset bodů, to by pro nás bylo velké povzbuzení do dalších zápasů. Příště budu muset na hráče více kleknout,“ hlesl Grepl.

„Začátek byl od nás naprosto hrozný. A ten náskok, co si domácí vytvořili na začátku, se pak táhl celý zápas. V poslední čtvrtině už nám pak došly síly. Já ve druhé čtvrtině jen využil šancí, které se mi naskytly. Já nejsem typ hráče, který se v útoku do něčeho nutí. Spíše těžím z toho, co vytvoří ostatní, a když to na mě vyjde, tak střílím. Když jsme dal první a druhou střelu, tak jsem si více věřil a více jsem se do toho pouštěl. Většinu zápasu jsme hráli zónu, což není naše hlavní obrana a bylo vidět, že jsou tam ještě nějaké nedostatky, které domácí dobře přečetli a vytvořili si dobré pozice. Díky tomu si udržovali to vedení až do konce,“ popsal stěžejní chvíle zápasu Filip Kroutil, hráč Děčína.

Nymburk - Děčín 101:86 (29:17, 22:27, 24:17, 26:25)

Nejvíce bodů: Bohačík 20, Gordon 16, Kříž 12, Stephens 11, Sanders 10, Mathon 9, Tůma a Sehnal po 6, Kovář 5, Bell 4, Rylich 2 - Kroutil 16, Ogundiran 14, Pomikálek a Walton po 12. Fauly: 25:26. TH: 36/25 - 28/19. Trojky: 12:11. Doskoky: 44:31. Ztráty: 17:13. Zisky: 9:11. Asistence: 26:19.