Basketbalisté Nymburka i ve druhém utkání této sezony Kooperativa NBL těsně podlehli Brnu. Tentokrát na jeho palubovce 79:81, když celý zápas marně dotahovali těsné vedení soupeře. Pro Nymburk je to čtvrtá porážka v tomto ročníku a je druhý v tabulce za vedoucí Opavou, která přehrála Slavii Praha 110:67 a má o dvě výhry více, ale také o odehraný zápas navíc.

Z basketbalového utkání Kooperativa NBL Nymburk - USK Praha 108:60 | Foto: David Šváb

Nymburku se nepovedl vstup do utkání, když neproměňoval střely a byl i nedůsledný v obraně. Rychle tak prohrával 0:10 a trenér Francesco Tabellini si musel brát rychlý timeout a udělat změny v sestavě. To prospělo a hosté se rychle vrátili do utkání a ve druhé čtvrtině šli do vedení. To si ale Brno rychle vzalo zpět a až do konce poločasu si udržovalo menší náskok.

Pod košem dělal Nymburku problémy pivot Terrell Brown-Soares a dařilo se i Petru Křivánkovi. Na nymburské straně se dlouho hledal hráč, který by strhl tým. Na chvíli to byli Jaromír Bohačík s Ondřejem Sehnalem, v poslední čtvrtině pak Ty Gordon, který pěti rychlými body zařídil Nymburku vedení 70:68.

Dvě trojky Křivánka ale vrátily Brno do sedla a dva koše Browna-Soarese zápas rozhodly. Nymburk měl ještě v hektickém závěru šanci útočit minimálně na vyrovnání, ale nepovedlo se mu včas vyhodit z autu.

„Když zápas začnete tak špatně jako my, budete to mít těžké, protože dáte soupeři sebevědomí,” uvědomoval si Francesco Tabellini, trenér Nymburka. „Brno hrálo skvělý zápas, bez výpadků a s velkou touhou uspět. Domácí dávali i těžké střely, když na tom záleželo. Můžeme se bavit o tom, jestli se na nás podepsalo to cestování, ale pokud chceme mít privilegium hrát evropské poháry, tak si s tím musíme umět poradit na každodenní bázi. A musíme hrát mnohem přesněji už od samotného začátku zápasu. Vypracovali jsme si solidní střelecké situace, ale neproměnili je. Pak přicházela frustrace. Rozhodly hlavně chyby, které jsme udělali vždy, když jsme se dostali do hry,“ našel příčiny těsné prohry kouč Nymburka.

„Zápas se hodnotí špatně, jelikož jsme sem přijeli vyhrát. Začátek naznačil, že jsme asi nepřijeli úplně koncentrovaní. Mysleli jsme si, že to půjde samo, ale ono to samo nikdy nepůjde,” měl jasno kapitán nymburského celku Martin Kříž. „Utkání jsme nedokázali dovést do vítězného konce, nedokázali jsme dát otevřené střely. V prvním poločase jsme nehráli jako tým a to byl asi ten hlavní důvod, proč zápas nedopadl v náš prospěch. Samozřejmě program je teď náročnější, ale to nebyl ten hlavní důvod a nevymlouval bych se na to,“ přidal Kříž.

Basket Brno - Nymburk 81:79 (25:21, 20:18, 23:26, 13:14)

Nejvíce bodů: Brown-Soares 18, Křivánek 15, Lee a Šiška po 11 - Gordon 13, Svejcar 12, Mathon a Bohačík po 11, Sehnal a Kovář po 7, Rylich a Kříž po 5, Bell a Collins po 3, Tůma 2. Fauly: 25:23. TH: 22/14 - 27/17. Trojky: 9:8. Doskoky: 44:37. Ztráty: 23:10. Zisky: 2:12. Asistence: 23:18.

David Šváb