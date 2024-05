Basketbalisté Nymburka jsou krok od postupu do finále Kooperativa NBL. Ve třetím utkání semifinále zvítězili na hřišti Ostravy 92:69 a vedou už 3:0 na zápasy. Jediná výhra je dělí od finále, získat ji mohou už v pátek, kdy se bude hrát od 17:30 hodin znovu v Ostravě.

Z basketbalového utkání semifinálové série play off Kooperativa NBL Nymburk - NH Ostrava (112:60) | Foto: David Šváb

To ale Nymburk bude hrát bez reprezentačního rozehrávače Ondřeje Sehnala, který si v první čtvrtině při dopadu po souboji pod košem přivodil zranění a už se do hry nevrátil. Následně odjel domů a v příštích dnech ho čekají vyšetření, které odhalí vážnost zdravotních problémů.

I bez klíčového tvůrce hry si ale Nymburk dokázal v Ostravě poradit. I když domácí začali zostra a agresivní hrou se snažili vrátit do série, hosté zkušeně odolávali a brzy si začali budovat vedení. Ve druhé čtvrtině udržoval náskok kolem deseti bodů.

Do druhé půle pak Nymburk vstoupil šňůrou 13:0, manko domácích narostlo na dvacet bodů a o vítězi zápasu už nebylo pochyb. Ostrava se sice v úvodu poslední čtvrtiny ještě nadechla a presinkem po celém hřišti vytvořila tlak na mladou sestavu Nymburka. Byla z toho šňůra 11:0, která přinesla snížení na sedmnáct bodů rozdílu, ale hosté už si zkušeně hlídali vedení a drama nedovolili.

„Jsem rád za výhru, protože Ostrava hrála dobře a přidala na důrazu především pod košem. Očekávali jsme, že doma před svými fanoušky se zvednou a to se stalo. Nebylo to pro nás snadné. Jsem spokojený s výkonem, jaký jsme předvedli. Máme třetí výhru, ale ještě není hotovo. Stále potřebujeme jedno vítězství,“ uvedl po zápase nymburský trenér Francesco Tabellini. „Co se týče Ondry Sehnala, tak nyní netušíme, jak vážné zranění to je. Nejprve musí podstoupit vyšetření, aby se zjistilo, co se mu stalo. Můžeme jen doufat, že bude brzy v pořádku, protože si zaslouží zakončit sezonu na hřišti, jelikož je to pro nás velmi důležitý hráč.“

„Jsem rád, že jsem tu měl celou rodinu. Možná i proto jsme byl trochu přehecovaný. To se mi stává tak dvakrát za deset let. Ale myslím, že jsme to celkem dobře zvládli a připsali si další důležitou výhrou,“ těšilo Jaromíra Bohačíka, hráče Nymburka.

„Líbilo se mi, jak to tu lidé prožívali. Zápas měl atmosféru a bylo to bojovné. Bylo to trochu podobné prvnímu utkání. Soupeř se snažil, ale postupně jsme si vypracovali vedení. Bylo důležité, že jsme udrželi koncentraci. Zvláště když se zranil Ondřej Sehnal, který tvoří hru. Ale to k play off patří. Ostatní ho musí zastoupit a budeme chtít hrát i pro něj. Bolí nás to i za něj, ale musíme se s tím vyrovnat,“ řekl nymburský basketbalista Myles Stephens.

NH Ostrava - Nymburk 69:92 (17:25, 18:22, 14:26, 20:19)

Nejvíce bodů: Majerčák 16, Williams 11, Madden a Škranc po 9 - Gordon 15, Stephens a Kříž po 14, Sanders 11, Mathon 9, Tůma 8, Bohačík 7, Bell 6, Rylich 4, Sehnal a Novák po 2. Fauly: 16:14. TH: 23/12 - 28/20. Trojky: 7:8. Doskoky: 34:53. Ztráty: 15:16. Zisky: 9:7. Asistence: 21:24. Stav série: 0:3.