Ve druhém semifinále play off Kooperativa NBL přehráli basketbalisté Nymburka Ostravu o padesát dva bodů 112:60 a zapsali jedno z nejvyšších vítězství v historii play off. V rámci semifinálových bojů jde dokonce o druhé nejvyšší vítězství. Jen v roce 2017 porazili Opavu v semifinále dokonce o 66 bodů. Zároveň jde o čtvrtý nejvyšší počet nastřílených bodů v dějinách semifinálových zápasů. Nymburk se tak ujal vedení v sérii 2:0 na zápasy a nyní ho čekají odvety v Ostravě, kde se představí ve čtvrtek a v pátek.

Z basketbalového utkání semifinálové série play off Kooperativa NBL Nymburk - NH Ostrava (112:60) | Foto: David Šváb

První utkání přineslo zranění na každé straně. Ostrava přišla o Jarrida Rhodese, který si zlomil kůstku na ruce. Nymburk zas postrádal Tima Finkeho, který má zraněný nos.

Nymburk nechtěl zopakovat chybu Opavy ze čtvrtfinále, kdy se doma nechala Ostravou zaskočit, což nakonec vedlo až k překvapivému postupu Ostravy. Svěřenci trenéra Francesca Tabelliniho tak předváděli jeden ze svých nejlepších výkonů v sezoně a od začátku směřovali za vítězstvím.

Nymburk brzy vedl 13:4, po první čtvrtině to bylo o 13 bodů, a když pak ve druhé čtvrtině domácí předvedli šňůru 17:2, dostal se už po 18 minutách rozdíl ve skóre na 30 bodů. Bylo to velmi dobrou obranou Nymburka, která vytvářela tlak na hosty a ti ztratili hned 23 míčů. Často už při přechodu do útoku. Domácí to potrestali 34 body po ztrátách.

Nymburk ale měl převahu i pod košem a dařila se mu také střelba z dálky, když hned v úvodu trefil tři trojky a celkem dal 16 trojek s úspěšností 47 procent. Zatímco domácí měli hned osm hráčů s osmi a více body, na straně hostů se na dvouciferný počet bodů dostal jen Elyjah Williams s 11 body.

Domácí hráli rovněž velmi kolektivně a připsali si 33 asistencí, což je druhý nejvyšší počet v historii play off. Jen v roce 2019 měly Svitavy v zápase vyřazovacích boj 35 asistencí.

„Máme radost z výhry i výsledku. Hráli jsme dobrý zápas. Ostravě chyběli někteří hráči, další se rozhodli v průběhu zápasu šetřit, takže ve druhé půli už tam moc soutěživosti nebylo. Očekávám, že v dalších zápasech před svými fanoušky bude Ostrava klást odpor celý zápas. Tento výsledek by neměl házet stín na to, čeho zatím dosáhli. My ale můžeme být spokojeni, všichni se na výhře podíleli dobrým výkonem. Musíme takto tlačit na soupeře i v dalších zápasech,“ pochvaloval si nymburský kormidelník Francesco Tabellini.

„Jsme spokojeni s výkonem. plnili jsme, co jsme si řekli, v útoku i v obraně. Fungovalo to, o čemž svědčí, že jsme vyhráli takovým rozdílem. Bylo tam pár momentů, kdy jsme nebyli koncentrovaní v obraně, ale jinak to byl velmi dobrý zápas. Víme, že v Ostravě to bude těžší. Snad se jim vrátí nějací hráči do sestavy, že se zmobilizují a že to bude úplně jiný zápas než tady,“ uvedl Jakub Tůma, autor čtrnácti nymburských bodů.

„Výsledek mluví za všechno. Nymburk byl ve všem lepší o dvě tři třídy. my jsme nezvládali nic, ani běhat. zaslouženě nás přejeli. Byli jsme oslabeni o dva hráče, ale my v této menší rotaci hrajeme pořád. Šanci dostali jiní, ale včetně mě jsme se s tím nepopasovali dobře. Musíme na to okamžitě zapomenout. My jsme tým dvou odlišných tváří, doma hrajeme jinak, věřím, že nám publikum pomůže a vzpamatujeme se a že to bude lepší, doufá hostující basketbalista Štěpán Svoboda.

„Takových proher v Nymburce už jsme zažili. Naše sestava je teď oslabená, ještě se nám v průběhu zápasu zranil Dominik Heinzl. Kluci z lavičky bojovali, to jim nemohu upřít, ale ta šíře kádru Nymburka a kvalita se projevila. Jsme malí, přeskákali nás. Je z toho ten hrozný výsledek. Ale je to play off a v něm se nehledí na skóre, ale na počet vítězství. Teď je to 0:2, uvidíme, jak to bude u nás doma. Musíme ale aktivovat někoho z těch zraněných hráčů. Hráči museli často zaskakovat na jiných pozicích. Nymburk dal navíc šestnáct trojek s padesátiprocentní úspěšností, což jsme mu ulehčili. To se všechno projevilo,“ hodnotil utkání Adam Choleva, trenér Ostravy.

Nymburk - NH Ostrava 112:60 (26:13, 29:14, 30:14, 27:19)

Nejvíce bodů: Gordon 22, Tůma a Stephens po 14, Bell 12, Rylich 9, Bohačík 8, Kříž 8, Sanders 8 + 10 doskoků, Mathon 7, Sehnal 6, Kovář 4 - Williams 11, Janů a Š. Svoboda po 8. Fauly: 16:14. TH: 13/8 - 20/9. Trojky: 16:5. Doskoky: 44:33. Ztráty: 11:23. Zisky: 16:6. Asistence: 33:17. Stav série: 2:0.