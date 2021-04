Sílu protivníka uznal po prohraném utkání i nymburský trenér Oren Amiel. „Zaragoza byla ve všem lepší. Přeběhala nás, přeskákala, přetlačila, přestřílela. Prostě nás přehrála,“ hlesl kouč Nymburka. „Občas se ale stane, že i po porážce si můžete udržet úsměv. To se stalo nám, protože jsme postoupili do Final 8. Ale tím to pro nás nekončí. Musíme zůstat dál hladoví a zkusit tento úspěch ještě vylepšit. Chci poděkovat všem v týmu i managmentu. Je neskutečné, co pro nás dělají. Třeba letadlo, které pro nás na sehnali. A věřím, že mi jim to oplácíme výsledky na hřišti,“ mluvil v hodně pozitivním duchu trenér Amiel.

Porážku se nymburrští borci snažili hodit hned za hlavu a chtěli si užívat radost z postupu. Aby ne. Být opět mezi osmi nejlepšími je obrovská senzace. „Loni jsme byli smutní, že jsme to nemohli dohrát ve stejném složení, které si to vybojovalo. Teď se nám to snad povede. Slavit to společně, je skvělé. Zvláště poté, co to nebyla snadná sezona s mnoha komplikacemi. Je skvělé, že zas postupujeme. Teď má Vojta (Hruban) a Retin (Obasohan) čas pořádně se uzdravit a na Final 8 snad pojedeme v plné síle,“ věří s radostí v hlase Haiden Dalton, autor čtrnácti bodů nymburského mužstva.

Také on chválil protivníka. „Zaragoza má opravdu dobrý tým. Když nás přitlačili, tak jsme dělali hodně ztrát. V jednu chvíli tam byly snad čtyři za sebou a oni toho využili k rozhodujícímu odskočení. My už pak neměli šanci. Ještě nám zbývají dva zápasy a ty si chceme užít a přidat další výhry,“ hodnotil utkání Dalton a opět stočil řeč na finálový turnaj. „Věřím, že teď máme na to uhrát ještě lepší výsledek, než se povedlo na minulém Final 8. Když budeme mít kompletní tým, můžeme dokázat velké věci,“ je odhodlaný Dalton.

Nymburk nebyl v Zaragoze rozhodně odevzdaný. Bojoval, stahoval ztrátu, ale nakonec se domácí prokousali k vítězství o devatenáct bodů. „Do konce třetí čtvrtiny jsme se drželi, ale pak nás soupeř úplně přejel. Začal hrát daleko více agresivněji a my nebyli schopni zahrát naše systémy. Tam jsme to ztratili. Je to škoda, ale věřím, že v domácím prostředí jsme schopni je porazit,“ vyprávěl po zápase nejzkušenější hráč Nymburka Petr Benda.

I jeho ovšem tolik nemrzela porážka, protože prožíval zároveň obrovskou radost z postupu. V takovém případě porážka tolik nebolí. „I přes prohru jsme postoupili. Zatím nemám slov. Pro mě i pro klub je to největší úspěch v historii. Měli jsme tam několik úspěchů, ale pokaždé pak přišly slabší roky. Tentokrát se nám to povedlo ve dvou sezonách po sobě a to je neskutečné. Je sice trochu zvláštní pocit slavit postup po prohře, ale už jsem to dvakrát zažil. Je to krásné a ještě to bude více krásné, až se dostaneme do dějiště Final 8. Ale postupem to pro nás nekončí, my chceme dál vyhrávat,“ burcuje spoluhráče před dalšími zápasy Benda.

Odchod z palubovky ještě veselý nebyl. Radost nastala až před šatnami. „První pocity byly rozporuplné, nevěděli jsme se, jestli se máme radovat. Ale rychle ta radost přišla. Když nám Láďa Sokolovský přišel říct, že jsme postoupili, tak nám to náladu otočilo o sto procent. Pro nás je to neskutečný úspěch a máme druhou šanci uhrát tam lepší výsledek než na začátku této sezony. Když budeme všichni zdraví, tak budeme hodně konkurenceschopný tým,“ věří v další úspěch Benda.

V hale byly tři stovky fanoušků. Pro české týmy momentálně něco nepředstavitelného. „Hrát před fanoušky pro nás bylo docela zvláštní. Už jsme si totiž zvykli, že se hraje bez fanoušků, ale opět jsme poznali, jak moc nám naši fanoušci chybí. Každý z nás by diváky zas uvítal zpět v hale. Snad už to bude brzy. Třeba do měsíce,“ přeje si zkušený nymburský basketbalista.

Deset nymburských bodů nastřílel Martin Kříž. Také on byl zklamaný z porážky, i u něj přišel záhy pocit štěstí. „Když jsme pak stáli před šatnou a čekali na klíče, tak jsme se dozvěděli, že Bamberg vyhrál a my postoupili. Zklamání vyprchalo a začala převládat radost. Jsme podruhé za sebou ve Final 8, což byl pro nás cíl. Je to skvělé,“ jásal Martin Kříž.

Jeho tým se musel v průběhu sezony vypořádávat i z jinými nástrahami než jen s kvalitou soupeřů. „V této sezoně nás dvakrát přibrzdil Covid, poslední zápasy nám chybí klíčoví hráči, Jerrick Harding hraje přes bolest, vždy se ale najde někdo, kdo vystoupí nahoru. V naší silné lavičce máme obrovskou sílu. Nejsme tým jedno dvou hráčů,“ uvedl Kříž. „Radost v šatně byla obrovská, i když jsme nebyli pyšní na to, jak zápas dopadl. Postup je ale super, s klukama jsme si to užili a věřím, že ještě užijeme,“ plánuje hráč s číslem 31 na dresu.

Celý z´tým by si už přál, aby mohli jeho příznivci do haly. „Když jsem se dozvěděl, že v té velké hale bude tři sta fanoušků, tak jsem byl zvědavý, jestli se v té velké hale neztratí. A byl jsem překvapený, kolik rámusu dokázali udělat. Bylo to pro nás zajímavé zpestření po těch měsících bez fanoušků. Doufejme, že brzy budeme moci fanoušky přivítat i u nás v hale. Náš cíl je opět získat titul v lize a bylo by krásné moci to oslavit s fanoušky. Zasloužili by si to, když poslední rok na basket nemohou chodit,“ dodal Martin Kříž.

Vladimír Malinovský

David Šváb