„Docela jsem zápas kontrolovali od začátku. Pak už to bylo hlavně o hledání našeho rytmu a zkoušení věcí, na kterých pracujeme. A to je tak všechno. Soustředění na začátku zápasu nebylo špatné, energie byla dobrá. Dalo nám to vedení,“ byl spokojený trenér nymburského celku Oren Amiel.

Je jasné, že domácí nemohli udržet koncentraci při jednoznačném vedení po celé utkání. „Byly tam horší momenty, se kterými jsem nebyl spokojený. Ale když vedete o dvacet až třicet bodů, tak se těžko udržuje koncentrace naplno. Ale musíme se o to snažit lépe. Ale byl to první zápas série, což je pro nás vždy stresující, jelikož musíme potvrzovat roli favorita. Takže celkově jsme odvedli dobrou práci,“ uvedl po zápase kouč Nymburka.

Nejlepším střelcem utkání byl s osmnácti body nymburský basketbalista Stephen Zimmerman. „Trenér se snažil mě více zapojit do útoku. Mělo by to být opačně, že obrana dělá útok, ale pro mě je důležité být více zapojený v útoku, což mě pak pohání i v obraně a na doskoku. Proto teď moje čísla vyletěla nahoru. Jsem za to vděčný. Vyhráváme, tak jsem šťastný,“ přidal Zimmerman a už myslel na druhý mač. „Doufám, že to bude v pondělí vypadat podobně. Musíme hrát nejlépe, jak umíme. Věřím, že ať oni přijdou s čímkoli, tak my budeme připraveni. Naši trenéři nás určitě připraví na tréninku,“ řekl autor osmnácti bodů.

Nymburk jde od jednoho vítězství k druhému. Navíc jsou jeho ligové zápasy přípravou na vrchol sezony. „Splnili jsme to, co jsme chtěli, ale stále je tam ještě velký prostor na zlepšení. Náš cíl je kromě výhry také hrát dobře a připravit se tak na Final 8 Ligy mistrů. Z tohoto pohledu jsme si mohli vést lépe a být přesnější,“ zamyslel se Zimmerman.

Osahali si vyšší level

Pro hostujícího trenéra bylo složité motivovat mužstvo už po čtyřech a půl minutách, kdy domácí vedli rozdílem patnácti bodů. „Gratuluji Nymburku, byl dobře nastavený a chtěl hrát. Je vidět, že se připravuje na vrchol sezony. My jsme měli nastavení hlav tak, jako když je konec sezony. To se musí změnit a příště musíme udělat lepší výsledek a hlavně podat lepší výkon. Výsledek je ještě pro nás milosrdný potom, co jsme předvedli především na obranné polovině a na doskoku,“ zlobil se ústecký trenér Jan Šotnar.

Sluneta měla náročný program, navíc hrála skupinu A2 se slabšími týmy. „Neměli jsme v poslední době porovnání s tou lepší skupinou a Nymburk je svou kvalitou ještě nad celou skupinou A1. Na našich hráčích se projevila také únava ze souboje se Svitavami. Byly to dva těžké zápasy a hráli jsme je před třemi dny. Neměli jsme sílu, a pokud chceme vzdorovat Nymburku, energii mít musíme,” má jasno kouč hostí.

Zrak tak upírá k dalšímu zápasu. „Věřím tomu, že pondělní zápas bude vypadat lépe, protože jsme si trochu osahali vyšší level soupeře. Potkali jsme se s jiným basketbalem než v předchozích několika týdnech. Věřím, že hráči nechtějí sezonu takhle skončit,“ uvedl Šotnar.

Nymburk je jasným favoritem celé soutěže od jejího startu. Jeho výsledky hovoří za vše a stále ukazuje svoji obrovskou kvalitu. „Byl to pro nás těžký zápas. Začali jsme pomalu. Nebyli jsme schopni zastavit jejich doskok a přechod do útoku. To se projevilo na výsledku. Nymburk má velmi dobré hráče. My také máme dobré hráče, ale mám pocit, že nevěří, že se dá Nymburk porazit kvůli té jeho historii. Vládne lize dlouhé roky a lidé už s tím sem tak přijíždějí, že to nepůjde. Nemáme moc času. Jedeme domů, možná se podíváme na nějaké video, máme ranní trénink. Pokusíme se dát dohromady a zítra předvést to nejlepší,“ plánuje mezi dvěma zápasy Gligorie Rakočevič, hráč Ústí.