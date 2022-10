„Musíme najít způsob, jak doma vstřelit více než 68 bodů, které dal soupeř. Musíme si mnohem více půjčovat míč. Když se bavíme o naší obraně, tak dostat od španělského soupeře 68 bodů je velmi dobrý počin. Kdybychom lépe kontrolovali útok, tak bychom je donutili být nervózní. My ale bohužel v útoku nenašli rytmus a to byl problém. Musíme najít způsob, jak skórovat. Takhle hrát nemůžeme v Lize mistrů,“ ulevil si po utkání trenér Nymburka Roberts Štelmahers. „Je to nový tým, nový trenér, musíme najít způsob, jak hrát lépe,“ přidal kouč poražených.

„Až do třetí čtvrtiny jsme hráli dobře, ale pak jsme se začali v obraně trochu rozpadat, dovolili jsme jim jednodušší koše, Bilbao se dostalo do vedení a my už se nedostali zpět. Celkově jsme v obraně hráli velmi dobře, ale v útoku jsme nenašli rytmus,“ přiznal Eric Lockett, hráč Nymburka. „Bylo to dost statické a nutili jsme se do těžkých střel. Musíme na tom zapracovat. Moc nás mrzí zranění Stokese. Ale nemůžeme se na to vymlouvat, měli jsme si s jeho absencí poradit lépe,“ věděl Lockett.

„Dát 54 bodů doma je v Lize mistrů problém, zatím se v útoku trápíme. Až moc jsme driblovali, balon nelítal,“ řekl nymburský basketbalista Martin Kříž. „Nechci se vymlouvat, ale vliv určitě má velká změna oproti loňsku, kdy máme šest nových cizinců i nového trenéra a jiný systém. Nějakou dobu to sehrávání bude trvat, jen doufám, že co nejkratší, protože formát základní skupiny není ideální a každá další prohra nás může stát postup dál. Byl to ale první zápas a čeká nás dalších pět utkání, která budou otevřená, a já pevně věřím, že 54 bodů v útoku nebude náš standard,“ dodal Kříž.

Nymburk - Bilbao 54:68 (16:18, 17:12, 10:17, 11:21)

Nejvíce bodů: Lockett 12, Benda 10, Ivanauskas 8, Palyza 7, Simmons 6, Gibbs 5, Kříž 4, Watson 2, Stokes, Tůma a Kovář po 0 - Hakanson 16, Smith a Kyser po 11. Fauly: 14:15. TH: 10/6 - 12/8. Trojky: 6:8. Doskoky: 41:35. Ztráty: 18:8. Zisky: 4:6. Asistence: 8:14.

David Šváb