Šest bodů, tak přesně tolik rozhodlo o vítězi sobotního utkání v nejvyšší české basketbalové soutěži. A byli to Kolínští, kteří se radovali. S více než dvěma stovkami fanoušků v zádech dokázali to, co se nedávno nepovedlo ani Novému Jičínu. Z poděbradské palubovky si odvezli cenné vítězství.

A bylo zcela zasloužené. Od první do poslední minuty si vyjma jediného okamžiku drželi značný odstup. Osmnáctibodový náskok z průběhu třetí čtvrtiny mluví za vše. A samotné výkony hráčů výhru jen potrhují. V jednu chvíli Pavlík rozdává perfektní přihrávky přímo pod koš, pak zase Brown téměř nechybuje z perimetru. A když se k tomu přičtou Rogersovy smeče z první, není co řešit. Kolín diktuje tempo utkání.

Domácí Poděbrady neměly šanci. Dvakrát se sice přiblížily díky úspěšným střelám Tomance nebo Beneše na rozdíl šesti bodů, ale to k výhře nestačilo. Kolín si zápas zkušeně pohlídal a na závěr přidal bonbónek pro fanoušky. Amesova přihrávka přes celé hřiště na Browna a následná smeč zvedla kolínské diváky ze sedadel.

„Vyhráli jsme zaslouženě. Vedli jsme od první do poslední vteřiny hry. Jeli jsme sem s tím, že pokud chceme uspět, musíme mít alespoň stejnou bojovnost jako Poděbrady, a to se nám podařilo. Bojovnost obou celků byla na stejné úrovni. Ale když se dívám do statistik, tak ani nevím, jak to že jsme vyhráli,“ zavtipkoval kolínský kouč Predrag Benaček.

Jeho protějšek mu musel dát za pravdu. Ačkoliv byla jak bojovnost, tak statistiky na podobné úrovni, Kolín měl k vítězství blíž a vyhrál zcela po právu. „Kolín byl lepší než my. My jsme celý zápas tahali za kratší konec provazu a pořád jsme se jen dotahovali. I když jsme poslední čtvrtinu vyhráli, po předešlém průběhu zápasu nám to už nemohlo stačit. Máme mužstvo s úzkým kádrem, a když se zraní jeden hráč natož pak třeba dva, celý tým jde dolů. To není výmluva, to je fakt. A patnáct bodů Solivera nám dneska chybělo. Chtěli jsme vyhrát, ale byli jsme pořád pozadu,“ přiznal trenér Karmy Poděbrady Stanislav Petr.

Body: Tomanec 23, Beneš 21, Norwa 13, Stria 13, Špička 9, Castleberry 4, Hubálek 2, Solivar 2 – Brown 21, Ames 19, Machač 18, Pavlík 10, Zuzák 10, Rogers 8, Novotný 5, Lepinaitis 2. Rozhodčí: Vyklický, Kučera, Rozsypal. Trojky: 19/23 - 24/28. Fauly: 24:25. Diváci: 630. Čtvrtiny: 17:21, 20:24, 24:28, 26:20. Nejlepší hráč: Rahsaan Edward Ames (Kolín).