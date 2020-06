V předposledním kole Mattoni NBL v dubnu 2010 se kolínští košíkáři předvedli opravdu skvostně. V posledním domácím utkání základní části rozstříleli Poděbrady rozdílem třídy a překročili stovkovou hranici.

Z utkání BC Kolín - Poděbrady (109:71). | Foto: Deník/Michal Bílek

BC Kolín – Poděbrady 109:71

Poděbrady otevřely skóre utkání smečí Harčára, ale bylo to pro ně poprvé a naposledy, co v tomto utkání vedly. Kolín záhy vyrovnal a celý zápas držel pod svou taktovkou. Pomalu a jistě navyšoval svůj náskok. V polovině třetí čtvrtiny měli Kolínští po trojkách Hubálka a Marka už více jak dvojnásobek bodů co soupeř - 69:34. Zkrátka dařilo se. Poděbrady, které v poslední době trpí velkou marodkou dohrávají sezonu s malým množstvím hráčů, nakonec odjeli z Kolína s pěkným debaklem. Kolín je přejel o třicet osm bodů a nasázel jim sto devět bodů.