Nymburk se ve čtvrtek večer vrátil z Istanbulu, kde zahajoval sezonu Ligy mistrů porážkou 85:101 na hřišti Galatasaraye. Už v neděli pak odlétá do Soluně na další zápas s PAOKem, kde potřebuje vyhrát, pokud chce pomýšlet na prvenství ve skupině.

Ještě předtím se ale bude soustředit na duel s Ústím, ve kterém bude hájit svou 37 zápasů trvající neporazitelnost v české lize a 217 utkání trvající neporazitelnost v domácí hale od roku 2010.

„Důležitý je pro nás každý duel a budu chtít po hráčích, aby se plně soustředili na Ústí. To je nevyzpytatelný soupeř a dobře si pamatujeme, že nás v minulé sezoně dokázali u nich doma trápit. Musíme si na ně dát pozor a rozhodnout co nejdříve, abychom mohli rozložit síly,“ uvedl před utkáním nymburský kormidelník Aleksander Sekulič.

Ústí naposledy vyhrálo vzájemný zápas v roce 2001. Posledních 51 vzájemných duelů vyhrál Nymburk.

„Ústí vypadá jako solidní tým a bude to pro nás další prověrka. Musíme do zápasu vstoupit koncentrovaně jako do každého jiného zápasu. Pro nás je každé utkání důležité a musíme se soustředit vždy na ten nejbližší a až poté můžeme myslet na Ligu mistrů,“ řekl František Rylich, nymburský basketbalista. „Lamb Autrey je určitě hráč, na kterého se budeme muset zaměřit a snažit se ho dostat co nejvíce od míče. Ale mají tam další hráče, které si musíme pohlídat, jako jsou Ladislav Pecka a Spencer Svejcar,“ vyjmenoval nejsilnější borce ze soupisky soupeře Rylich.

Pro diváky bude připravena poločasová soutěž o tiskárnu. Zápasový bulletin bude připravený v tištěné i rozšířené elektronické verzi, který bude k dispozici přes QR kód v hale. Kvůli nezájmu byl zrušen odvoz autobusem do města.

Absence Nymburka: Kříž (rekonvalescence), Gibbs (zranění), Tůma (zdravotní potíže).

David Šváb