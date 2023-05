V pondělí se rozhodne o tom, zda si basketbalisté Nymburka opět zahrají o titul v Kooperativa NBL. Po špatném vstupu do semifinálové série s Opavou si zlepšenými výkony vybojovali rozhodující sedmý zápas, ke kterému nastoupí v pondělí v 18 hodin. Přímý přenos poběží ve speciálním vysílání Studia TVCom.

Z basketbalového utkání semifinálové série play off Kooperativa NBL Nymburk - Opava (90:70) | Foto: Tomáš Laš

Vítěz utkání postoupí do finále, na poraženého zbude souboj o třetí místo. Pokud by Nymburk nevyhrál, chyběl by ve finále poprvé od roku 2002. Naopak pokud vyhraje, bude teprve druhým týmem v historii, který otočí sérii, ve které prohrával už 1:3. Dosud se to povedlo jen USK ve finále v roce 2001.

Nymburk vyhrál úvodní zápas série, kdy šlo o pátou výhru nad Opavou v této sezoně. Jenže pak se nepovedl zápas číslo dvě, Slezané vyhráli v Nymburce 94:75 a chytli se. Doma pak nejprve otočili třetí zápas k výhře 84:77 a ve čtvrtém duelu Opava už jasně dominovala 90:58. Jenže Nymburk se v pátém zápase chytl a výhrou 90:70 udržel šanci a výhrou 89:77 na hřišti Opavy vybojoval sedmý zápas.

Pro Lukáše Palyzu půjde o pětistý zápas v KNBL.

„Většina hráčů a fanoušků Nymburka v této situaci nebyla. Já už v takové situaci byl, kdy se hraje utkání o všechno. Drobná psychická výhoda je na naší straně, jelikož jsme se vyhrabali z jámy a pochopili jsme, že je třeba dát do toho velké srdce a bojovat za Nymburk. Play off je krásné v tom, jak se během pár dnů může všechno změnit. Jsem strašně rád, že hráči pochopili situaci a postavili se k ní čelem. Ten poslední krok ale bude pořád těžký, protože Opava je silný tým, který hodně respektuji. Přijedou s mentalitou se o to porvat. Moc času na různá překvapen není, dojde spíše k malým korekcím v obraně. Bude to hlavně o mentální nastavení hráčů a toho, kolik ještě mají energie a kolik ji budou ochotní ji ze sebe vydat. A také pod maximálním tlakem najít odvahu vzít to na sebe,“ uvedl před rozhodujícím utkáním Pavel Budínský, asistent trenéra Nymburka.

Vášně a emoce. To bylo poděbradské derby. Pro Nováka přijela sanitka

„Jsem rád, že jsme se semkli a předvádíme úplně jiné výkony než předtím. Lépe se nám teď dýchá než za stavu 1:3. Ale všichni si uvědomujeme, že poslední krok je nejtěžší. Pořád je to jen 3:3 a nic není hotovo. Věřím, že to zvládneme, ale musíme se nadále plně soustředit a jít do toho naplno jako v posledních dvou zápasech. V nich jsme působili jako úplně jiný tým, hrajeme jako tým, jsme schopni si vyhovět v útoku i v obraně. Často se mluví o týmové chemii, řešili jsme to i v národním týmu, a něco na tom bude. Jsme rádi, že nás lidi podporují a věřím, že v pondělí přijdou v plné síle a zaplní naši halu a pomohou nám k postupu do finále,“ doufá nymburský basketbalista Martin Kříž.