Nymburk postrádal zraněné Michaela Dixona a Pavla Pumprlu, ale Pardubice přijely ještě více oslabené. Na marodce jsou Ozren Pavlovič, Viktor Půlpán, Radek Nečas a trenér Ken Scalabroni nechal před odvetou Adria Cupu s Levicemi odpočívat i svého nejlepšího střelce Tomáše Vyorala. Šanci tak dostali pardubičtí mladíci a ukázali se ve velmi dobrém světle.

Michal Svoboda, Prokop Slanina, David Škranc či Josef Potoček se Nymburka nezalekli a v první půli sváděli s favoritem vyrovnanou bitvu, když velmi přesně stříleli. Na domácí straně pak úřadoval americký pivot Zach Hankins, který dal jedenáct z úvodních sedmnácti bodů svého týmu.

Pardubice dokonce vyhrály první poločas o dva body. Ale tím donutily Nymburk zapnout naplno. Drama nechtěl dopustit zejména Vojtěch Hruban, který dal rychlé tři trojky a celkem šestnácti body ve třetí čtvrtině táhl Nymburk. Domácí za tuto desetiminutovku nastříleli hned třicet devět bodů, zatímco Pardubice devatenáct a rázem bylo po utkání.

Zápas se hrál v rámci charitativní akce České basketbalové federace Bez faulů.

Nymburk – Pardubice 109:87

Body: Hruban 22, Hankins 19, Bohačík a Kříž 14, Dalton 10, Benda 9, Booker a Rogič po 6, Peterka 5, Šafarčík a Tůma po 2 – Svoboda 19, Potoček a Škranc po 16, Slanina 14, Švrdlík 12, Tkadlec 6. Čtvrtiny: 28:25, 18:23, 39:19, 24:20. Fauly: 25:20. TH: 17/14 – 22/18. Trojky: 11:13. Doskoky: 40:35. Ztráty: 9:18. Zisky: 13:5. Asistence: 26:16. Hráč utkání: Hruban (Nymburk).

Ohlasy po utkání

Oren Amiel (trenér Nymburka): „Vždy říkám hráčům, ať už hrají proti komukoli, nelze vstoupit do zápasu tak uspokojeně jako my. Byl to pro nás špatný první poločas, ale je také třeba ocenit výkon Pardubic, které hrály tvrději než my, disciplinovaně a proměňovaly své střely. Hráče jsem pak upozornil, že soupeř je také dobrý, má také svůj plán a také chce vyhrát, takže se musíme na hřiště vrátit připraveni bojovat. Pro nás byla první půle lekcí. Ale jsem rád, že do druhé půle si to hráči v hlavě přepnuli a zápas rozhodli.“

Ken Scalabroni (trenér Pardubic): „Gratuluji domácím, zasloužili si vyhrát. Viděli jsme dva rozdílné poločasy. V prvním byli domácí trochu nekoncentrovaní v obraně a my přijeli i v oslabené sestavě hrát naplno a zasloužili jsme si vyhrát o dva body. Pak ale domácí změnili intenzitu v obraně a Hruban byl téměř nebránitelný, trefil několik střel po sobě a Nymburk ukázal rozdíl. Byl lepším týmem, z pohledu celých čtyřiceti minut si zasloužil vyhrát, ale já jsme rád, že jsme mu byly vyrovnaným soupeřem a že jsme hráli naplno. Teď se musíme soustředit na odvetu Alpe Adria Cupu s Levicemi, což je pro nás velmi důležitý zápas.“

Martin Kříž (hráč Nymburka): „My do zápasu nenastoupili tak dobře, jak bychom chtěli. Nechci říci, že bychom je podcenili, ale to, co jsme předváděli v obraně, to už nesmíme opakovat, jinak za to příště zaplatíme. Do druhé půle už jsme nastoupili tak, jak jsme chtěli a dotáhli jsme to k vítězství.“

Kamil Švrdlík (hráč Pardubic): „V prvním poločase jsme odvedli docela dobrou práci a asi jsme i Nymburk překvapili. Asi nevěděl, co od nás čekat, jelikož nám chybělo dost hráčů. Ale poločasovým vedením jsme domácí asi naštvali a ve druhé půli nám ukázali, že jsou lepší. Dostali se do vedení a v pohodě dotáhli zápas do vítězného konce.“

David Šváb