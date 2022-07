„Samozřejmě bychom rádi měli Vojtu Hrubana i nadále v našem dresu, ale za deset let v Nymburce vyrostl v hráče evropského kalibru a je logickým vyústěním, že jde za zahraniční výzvou,“ řekl generální ředitel Nymburka Ondřej Šimeček. „Vojtovi děkujeme za jeho výkony a přejeme mu, ať zkušenosti získané v Nymburce ukáže naplno kromě reprezentace také v zahraničí,“ dodal.

„Děkuji vedení nymburského klubu, že mi v roce 2012 dali šanci a umožnili mi zahrát si elitní evropský basketbal. Také chci poděkovat trenérům, kteří ze mě udělali lepšího hráče i člověka. Děkuji fanouškům Nymburka, kteří nás vždy podporovali, i když se nedařilo,“ loučil se Hruban. „A hlavně chci poděkovat všem spoluhráčům, se kterými jsme toho zažili opravdu hodně. Jsem rád, že jsem je mohl potkat, hrát s nimi a říkat jim přátelé. Bude hodně divné přijít do šatny, kde už nebudou sedět Petr Benda a Martin Kříž,“ dodal na adresu spoluhráčů, se kterými prožil v Nymburce celých deset let.

Basketbaloví mistři z Nymburka jsou bez trenéra. Sekulič odchází do Ruska

Hruban přišel do Nymburka v roce 2012 z USK Praha jako hráč s velkým potenciálem, který se mu postupně povedlo rozvinout a brzy se zařadil mezi největší české basketbalové osobnosti. Nyní je po Petru Bendovi druhým nejlepším střelcem v historii Nymburka s 6405 body v jeho dresu za 591 zápasů. Také je historicky nejlepším střelcem Ligy mistrů, kde se v sezoně 2019/20 dostal i do ideální sestavy soutěže. Na kontě má devět mistrovských titulů, třikrát byl zvolen MVP finálové série a pětkrát byl zařazen do nejlepší pětky české nejvyšší soutěže.

„Nesmazatelně se zapsal do historie nymburského basketbalu a uvidíme, jestli uplynulé sezona byla jeho poslední kapitolou, nebo jestli někdy v budoucnu ještě nějakou přidá,“ dodal Šimeček.

Během kariéry měl Hruban několik nabídek ze zahraničí, nakonec však vábení vyslyšel až nyní. „V průběhu léta jsme měl na stole několik nabídek z velmi dobrých evropských týmů. Pak přišla ta od London Lions, která vše ostatní smetla ze stolu. Je to mladý a ambiciózní klub, který se chce prosadit v evropských pohárech. Investuje do toho hodně prostředků a úsilí. Tým je poskládaný zajímavě a celý ten projekt se mi velmi líbí. Hlavně ten zápal nového klubu. Také se nám jako rodině líbil Londýn jako místo na žití. Po této nabídce už nebylo co řešit. Těším se na nové výzvy, nové zápasy, dobrou sezonu v EuroCupu a že k těm mnoha českým titulům snad přidám i britský,“ prohlásil Hruban.

Nymburk v Lize mistrů vyzve Bilbao, Igokeu a Bahcesehir

London Lions hrají nejvyšší britskou soutěž od roku 2012. Zatím mají na kontě jeden titul a dvě stříbrné medaile. V posledních dvou sezonách se jim nepovedlo projít přes kvalifikaci do Ligy mistrů, v minulé sezoně pak postoupil ze základní skupiny FIBA EuropeCupu. Nyní v létě ale tým výrazně zbrojí a přihlásil se do prestižního EuroCupu. Kromě Hrubana přivedl také největší hvězdu britské reprezentace Ovie Soka, řeckého pivota Kostu Koufase, který má odehráno přes 700 zápasů v NBA, či rozehrávače Kareem Queeley, který vyhrál s Burgosem Ligu mistrů.

Pro Nymburk jde po odchodu trenéra Aleksandera Sekuliče a zahraničních opor o další citelný zásah do kádru. „Je to pro nás ale zároveň příležitost začít budovat nový tým a dát prostor dalším hráčům, aby z nich vyrostly výrazné osobnosti podobně jako z Vojty Hrubana. Usilovně pracujeme na tom, abychom do nové sezony šli s kádrem, který obhájí titul a bude konkurenceschopný v Evropě,“ řekl Šimeček.

DAVID ŠVÁB