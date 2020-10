„Dalo se to zvládnout, protože mě trenér Košař v první lize proti Sokolu Pražskému ´šetřil´ a přidělil mi jen asi dvacet minut,“ prozradil mladý nymburský basketbalista František Rylich, který však několik hodin před zápasem v Praze absolvoval trénink s A týmem. V sobotu to bylo horší, i když ani v tomto případě za juniory neodehrál celých čtyřicet minut. „Byl jsem rád, že byl v neděli už klid,“ usmíval se Rylich, i když původně se mělo hrát další utkání juniorů. „Nejdříve jsem si říkal, že je škoda, že se nehraje, nakonec jsem byl rád, že jsme měli s áčkem jen lehký pozápasový trénink.“

Nečekejme, že by snad osmnáctiletý František Rylich musel celou neděli strávit na posteli neschopen pohybu. „Jsem ještě mladý na to, abych řešil nějaké problémy s rozhýbáním těla ráno po zápase, jak o tom s oblibou mluví veteráni. Nic mě v neděli nebolelo, ale celkovou únavu jsem cítil, to přiznávám. Za necelých čtyřiadvacet hodin jsem třeba absolvovat třikrát rozcvičku před zápasem a už to by mohlo některé lidi hodně unavit (smích).“

Kromě fyzické únavy musí osmnáctiletý talent řešit i změnu rolí v týmu od klíčového hráče po hráče sbírajícího zkušenosti. „Je to výborná zkušenost, nelituji toho. Kromě role se musím adaptovat i na zcela odlišný styl basketbalu v jednotlivých soutěžích,“ pohlíží na trojici zápasu František z jiného úhlu.

Na který zápas se těšil nejvíce? „Nejvíce asi na první ligu. Jednak to byl první zápas, věděl jsem, že nějaké minuty, a ne bezvýznamné, mě čekají,“ nerozpakoval se s odpovědí.

Každá ze soutěží, kterou František Rylich hraje, je pro jeho rozvoj důležitá. „V první lize, vzhledem k tomu, že jsem ještě junior, mohu překvapit, naopak v U19 jsem tím, od kterého se očekává nějaká úroveň hry a to na mě trochu vyvíjí tlak. Díky zkušenostem z NBL se zase v ostatních soutěžích cítím sebejistěji,“ přemítá František. Kromě toho trénuje s A týmem a sám přiznává, že jsou už jen tréninky důležité. „Už se na tréninky áčka nechodím ´koukat´, ale cítím se plně součástí mužstva zapojený do přípravy. Mnohdy je trénink s áčkem přínosnější než některé zápasy s Polabím,“ hodnotí Rylich.

Tomáš Laš