Opava v prvním poločase těžila ze střelby z dálky, hostům solila jednu trojku za druhou. V jednu chvíli měla úspěšnost skoro osmapadesát procent a první poločas vyhrála 48:45. „Měli jsme z prvního poločasu vytěžit více, udělat si alespoň patnáctibodový náskok,“ podotkl opavský křídelník Luděk Jurečka. „Nevyužili jsme skvělý první poločas. Dělali jsme mentální chyby v obraně i útoku,“ štvalo opavského kouče Petra Czudka. „První půle byla hodně ofenzivní. Opava měla větší úspěšnost trojek, než dvojkových pokusů. My jsme dělali chyby v obraně,“ přidal svůj postřeh hostující kouč Oren Amiel.

Po přestávce šel Nymburk do vedení. Po trojce Kříže to vypadalo, že je rozhodnuto, ale nebylo. Opava dokázala zápas otočit. V závěru měl vítězství v rukou Kouřil, ale při šestkách selhal. „Tím jsme zápas neprohráli,“ zvedl prst Jurečka. „Jsem zklamaný, potřebujeme vyhrávat. Je to další trest za sobotní ostudu v Prostějově. Basketbalový pánbůh nás potrestal,“ zakončil Petr Czudek. „Opava prokázala velkou sílu. Když je kompletní dokáže hrát s každým. My jsme měli i štěstí,“ zakončil trenér Nymburka.

BK Opava – Nymburk 89:90

Body: Zbránek 20, Kvapil 13, Kouřil 12, Gniadek 11, Šiřina 9, Dragoun 8, Jurečka 7, Švandrlík 5, Klečka 3, Slavík 1 – Wright 23, Kříž 16, Bohačík 12, Vyoral 10, Hruban 7, Davis 4, Peterka 4, Pumprla 2. Rozhodčí: Matějek, Karafiát, Scholze. TH: 15/20:17/21. Trojky: 16:9. Doskoky: 32:44. Fauly: 23:23. Diváci: 639.