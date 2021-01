FOTO: Vzdor Opavy nebyl dlouhý. Vedoucí Nymburk zašlapal soupeře do palubovky

Šestnáct vítězství v základní části nejvyšší soutěže? Žádný problém pro basketbalisty Nymburka. Ti nevyhráli základní část v sezoně 2010 – 2011, ale to jen proto, že se jí nezúčastnili a naskočili rovnou do nadstavbové části. V Opavě si mohli v rámci osmnáctého kola letošní sezony Kooperativa NBL zajistit sedmnáctý triumf. A díky vítězství 101:67 se jim to s přehledem podařilo.

Opava prohrála s Nymburkem | Foto: Ondřej Ludvík