Svými výkony upoutal pozornost ostatních týmů BCL a po vyřazení Nymburka ze soutěže využil klauzuli ve smlouvě a rozhodl se odejít. Z mnoha nabídek si vybral PAOK Soluň, nymburského soupeře ze skupiny.

Teď se bude makat! Macíka přivítaly v Džiddě drobné komplikace

Routt je absolventem univerzity West Virginia, kde strávil pět let a odehrál 104 zápasů. V roce 2020 pak zamířil do Evropy. Ve slovinském Zlatorogu měl průměry 15 bodů a 10 doskoků na zápas. V této sezoně hrál druhou tureckou ligu nejprve za Genclik (15 bodů a 7,5 doskoků), odkud se přesunul do lepšího týmu Akhisar Belediye, kde stihl čtyři zápasy s průměry 11,2 bodů a 8 doskoků na zápas.

„V průběhu sezony jsme pociťovali potřebu posílit pod košem a hledali jsme vhodné řešení. To se naskytlo až nyní. Vyhlédli jsme si zajímavého mladého pivota, který by měl do naší hry přinést sílu v soubojích pod košem. Má za sebou dobrou sezonu ve Slovinsku a dařilo se mu i v druhé turecké lize, která má také vysokou kvalitu. Je nejen silný, ale také slušně pohyblivý, proto by měl dobře zapadnout do našeho systému,“ řekl sportovní ředitel Ladislav Sokolovský.

DAVID ŠVÁB