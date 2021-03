Původně jste si s Bambergem prohodili pořadatelství s tím, že na konci března by váš tým už hostit mohl. Proč se tedy už nyní rozhodlo, že se nakonec bude hrát v Bosně?

Vzhledem k tomu, že příprava zápasu Ligy mistrů je velmi náročná, především pak směrem k televizním společnostem připravujícím přenos, nelze dělat rozhodnutí o přesunu zápasu až na poslední chvíli. Už v případě prohození pořadatelství s Bambergem dva týdny před bylo pro televizi Nova náročné obstarat vše potřebné včas, aby mohla zápas přenášet. A je jasné, že do konce března se postoj Německa k Česku nezmění, nebylo proto nač čekat.

Proč padla volba právě na bosenské městečko?

Za současných náročných podmínek cestování nebylo pro oba kluby příliš variant, navíc jsme museli vybírat mezi halami, které jsou připravené na zápasy Ligy mistrů a kde je smlouva s televizním broadcasterem, který je schopný přenos zápasu uskutečnit, aniž by náklady pro Bamberg nevylétly do raketových výšin. Nakonec jsme se shodli na Laktaši. Tam je velmi dobrá hala, na kterou my máme vzpomínky z našeho účinkování v Adriatické lize. V této sezoně, když Hapoel Jeruzalém nemohl kvůli karanténě v Izraeli hostit Igokeu, tak se s ní domluvil a v Laktaši s ní sehrál i domácí zápas. Hala je na Ligu mistrů zvyklá, takže nebude žádný problém.

Nebylo by logisticky schůdnější, kdyby Bamberg přijel i na odvetu k vám do Nymburka?

Tuto variantu jsme byli připraveni nabídnout, ale z pohledu Bambergu není logické, aby nám dával podruhé výhodu domácího prostředí. Navíc by opět museli na pět dní do karantény stejně jako po prvním utkání u nás. A na této úrovni přijít o deset dní v karanténě během měsíce je hodně citelný zásah.

Nemohlo v tom sehrát roli i to, že Bamberg byl na svém webu kritický k podmínkám, které mu nymburský klub připravil? Jak byste jejich kritiku hodnotil?

Bamberg měl zcela totožné podmínky jako všechny ostatní celky, které u nás v Nymburce hrály. A nikdy jsme žádnou takovou reakci nezaznamenali. A to jsme v Nymburce v minulosti hostili mnoho jiných velkých klubů včetně CSKA Moskva. V témže hotelu jako Bamberg ubytováváme i ostatní pohárové soupeře.

O co tedy hlavně šlo?

Nyní došlo k tomu, že Bamberg přijel vlastním autobusem a jejich řidič vzhledem k neznalosti terénu kolem hotelu najel na podmáčených povrch po tání sněhu a zapadl. Museli dokonce přijet hasiči a vyprostit je, za což jim ještě jednou děkujeme. Tato zkušenost zřejmě hned od začátku poškodila dojem Bambergu z Nymburka, což jistě podtrhlo i chmurné počasí a negativní atmosféra spojená s opatřeními kolem koronaviru a celková současná nálada Německa vůči Česku kvůli nezvládání pandemie. Proto to bereme s rezervou.

Takže z vašeho pohledu k žádnému zásadnímu problému nedošlo?

Hotel splňuje všechny parametry. Máme s hotely při venkovních zápasech sami bohaté zkušenosti, a proto víme, že soupeřům nenabízíme nic špatného. Naopak v této době karantény tam mají klid, hotel jen pro sebe, navíc jen kilometr od haly, co také šetří síly, jelikož často při venkovních zápasech trávíme cestováním mezi hotelem a halou třicet i více minut.

S veselou náladou ale neodjížděl ani poslední soupeř Sassari, kteří si stěžoval, že se hráčům ztratila hráčům finanční hotovost ze šatny během zápasu. Co se tedy stalo?

Zhruba půlhodiny po zápase za námi skutečně přišli zástupci klubu s tím, že byli v šatně okradeni. My jsme okamžitě zavolali policii. Ta se případu ujala a zahájila vyšetřování. My postupovali tak, jak jsme měli a poskytli jsme součinnost. Pořadatelskou službu jsme měli zajištěnou tak, jako na všechny zápasy, při kterých se nikdy nic podobného nestalo. Do prostor haly byl umožněn vstup jen osobám, které jsou potřeba k zajištění utkání a jeho televizního přenosu. Klíč od šatny měl po dobu zápasu jen tým Sassari a k násilnému vniknutí do šatny nedošlo. Proto se necítíme přímo odpovědní za to, co se stalo, a odmítáme pochybení z naší strany. Mrzí nás, jestli Sassari došlo finanční újmy, ale bohužel podle policejní zprávy nemohlo být vyšetřování dokončeno, jelikož na něm italský celek odmítl spolupracovat s vysvětlením, že musí na hotel a následně na letiště. Policie tak případ uzavřela.

O co všechno hráči italského mužstva přišli?

Sami nemáme informace, komu a co se ztratilo, vše probíhalo ve velkých emocích i kvůli tomu, jak zápas dopadl. Chápeme, že byl soupeř kvůli všemu naštvaný, jen nás mrzí, že bez prošetření případu došlo k našemu obviňování a komunikaci na sociálních sítích, což výrazně pošpinilo jméno našeho klubu. Také to zastínilo výsledek zápasu. Snažili jsme se sami přijít na to, co se mohlo stát a sebralo nám to radost z vítězství. Teď už nikdo nezjistí, co se skutečně stalo. Pokud bychom nějaké naše pochybení odhalili, tak ho přiznáme a sjednáme se soupeřem nápravu, ale nic takového jsme neodhalili.

Budete na tuto událost nějak reagovat?

Pochopitelně jsme přijali interní opatření, které však z pochopitelných důvodů nechceme prozrazovat. Já osobně mám na tento týden naplánovaný videotelefonát s prezidentem Sassari, kde si o tom promluvíme. Nicméně protože se dobře známe, tak víme, že nemá smysl řešit, co se stalo, ale naším společným cílem je budovat jméno a sportovní úroveň Ligy mistrů. Na této úrovni nesmí zůstávat mezi kluby zášť, jelikož se všichni držíme myšlenky fair play a máme společný zájem, aby BCL byla co nejlepší.

Tyto incidenty trochu dávají do pozadí skutečnost, že Nymburk v osmifinálové skupině Ligy mistrů porazil Bamberg i Sassari a spolu se Zaragozou má našlápnuto k postupu do Final 8. A to dokonce s menším rozpočtem, než s jakým se to povedlo poprvé před rokem. Jak je to možné?

Je to na dobré cestě, ale nesmíme to zakřiknout. Každopádně nás velmi těší výsledky i předváděná hra. Povedlo se složit tým z mladých a nadějných hráčů, kteří zapadli do našeho systému a většina z nich nyní předvádí skvělé výkony v kariéře. Máme opravdu hodně útočného talentu a velký kredit patří trenérům, kteří dokáží pracovat s týmem, ačkoli jsou jejich možnosti limitované rozpočtem v porovnání s ostatními týmy Ligy mistrů. Teď je ale důležité nasazenou laťku udržet a dotáhnout to do zdárného konce, jelikož březen je nabitý zápasy a bude pro nás skutečnou prověrkou.

V sobotu na USK nehráli

Basketbalisté Nymburka měli sehrát další zápas nadstavbové části Kooperativa NBL na palubovce pražského USK, utkání se ale nekonalo. Kvůli výskytu onemocnění Covid-19 v kabině basketbalistů Nymburka se klub domluvil s USK Praha na odložení utkán na Folimance. Klub nyní situaci řeší a čeká, zda bude moci v neděli odletět na zápas Ligy mistrů do Zaragozy. „Domluvili jsme se s USK na odložení sobotního zápasu z bezpečnostních důvodů. Celou situaci nyní řešíme a budeme informovat o krocích směrem k dalším dnům,“ řekl sportovní ředitel nymburského klubu Ladislav Sokolovský.

Už před víkendem byly dopředu odložené i další zápasy nejvyšší soutěže.

Vladimír Malinovský

David Šváb