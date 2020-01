Fantastickou formu potvrdili basketbalisté Nymburka také v dalším zápase prestižní Ligy mistrů. Na své palubovce na pražské Královce porazili Nižnyj Novgorod těsným čtyřbodovým rozdílem 76:72. Šestnáctinásobný český mistr si díky tomuto vítězství pojistil druhou příčku tabulky.

ilustrační foto | Foto: archiv

V prvním poločase to ale rozhodně na vítězství českého obra nevypadalo. Obrana Nymburka sice pracovala celkem dobře, ale hosté využili sebemenší příležitost k volnější střele a spadlo jim do koše všechno, na co sáhli. Klíčová pro výhru byla třetí čtvrtina, kterou domácí vyhráli 21:6! Mužstvo táhl Booker, autor dvaadvaceti bodů.