Svitavy – Nymburk 70:97

Nymburk se opět prezentoval agresivní hrou po celém hřišti a nutil domácí k častým chybám a ztrátám už na vlastní polovině.

Hosté vedli už 18:5, ale po prostřídání se jejich útok trochu zasekl a Svitavy se udržely ve hře. A to zejména zásluhou zkušeného Jiřího Jelínka, který dal za poločas 13 bodů. V závěru druhé čtvrtiny se dokonce dotáhli domácí na rozdíl šesti bodů, pak ale Nymburk opět nastartoval reprezentant Jaromír Bohačík.

Nymburk si udržoval dvouciferný náskok, i když nepředváděl svůj nejlepší basketbal. Definitivně domácí zlomil ve třetí čtvrtině, když po dvou rychlých trojkách po sobě v podání Petra Šafarčíka narostl rozdíl ve skóre přes dvacet bodů.

„Nebyl to úplně kvalitní zápas, ale musím ocenit domácí a jejich trenéra, že hrají velmi dobrý týmový basketbal plný energie. Nakonec jsme dokázali zápas dovést k jasnému vítězství. A to se počítá,“ byl spokojený Oren Amiel, trenér Nymburka.

„Nebylo to zrovna pohledné utkání kvůli hodně nevynuceným, chybám, ale my jsme byli klidnější tým a ztráty jsme víc trestali než domácí. Nevím, čím to, že zrovna teď jsme vytvořili rekord ligy v neporazitelnosti. Možná proto, že teď jsem tady já. To je samozřejmě nadsázka,“ smál se kapitán Nymburka Pavel Pumprla.

Nejvíce bodů: Svoboda 14, Jelínek a Crandall po 13 – Bohačík 24, Hankins 13, Rogič 11.

David Šváb