Basketbalisté Nymburka v 9. kole nadstavby Kooperativa NBL vyhráli na hřišti Brna 83:77 a mají tak dobrou šanci na první místo v tabulce. Nyní jsou sice stále druzí za Brnem o jednu výhru, ale mají k dobru jedno utkání navíc a také mají lepší vzájemné zápasy. Pokud tak ve zbytku nadstavby vyhrají alespoň tolik zápasů, co Brno, půjdou do play off z prvního místa.

Z basketbalového utkání nadstavby Kooperativa NBL Brno - Nymburk (77:83) | Foto: David Šváb

Nymburk táhl Eric Lockett, který si ve druhém utkání po sobě vylepšil osobní maximum. Minule to bylo 24 bodů, nyní si polepšil dokonce na 27 bodů. Nový hráč Nymburka Evan Gilyard pak debutoval 15 body, Petr Benda přidal 14 bodů.

Nymburk začal dobře a od úvodních minut si držel mírný náskok. pomáhal si hodně útočným doskokem, když získal 17 útočných doskoků a celkem pod oběma koši doskočil o 15 míčů více než domácí.

Zápas pak hodně poznamenal začátek druhé čtvrtiny, kdy rozhodčí vyloučili za úmyslný faul a následné diskuze nymburského rozehrávače Ondřeje Sehnala. Chvíli na to přišla i technická chyba pro kouče Ladislava Sokolovského a hra se neustále kouskovala diskuzemi a častými fauly. Do toho navíc musel kapitán Martin kříž podstoupit přímo na lavičce šití rozseknuté brady. Brno využilo menší nekoncentrovanosti hostů a na chvíli získalo vedení na svou stranu.

Do druhé půle ale Nymburk nastoupil mnohem koncentrovaněji a dobrou obranou si postupně vypracoval vedení až o 16 bodů. Jenže pak přišla zbytečná chyba, kdy se hráči radili, zatímco Brno rychle rozehrálo a trojkou se chytlo. V koncovce dokonce snížilo na rozdíl tří bodů, ale dobře hrající Lockett trestnými hody tým uklidnil a Nymburk už výhru uhájil.

„První poločas útočný, druhý poločas spíš obranný. Zápas byl takový divný, přišlo mi, že neměl tempo. Bylo tam moc přerušení, někdy oprávněně, někdy asi neoprávněně. Chvilku nás rozhodilo, že Ondra Sehnal musel odejít, ale po nějaké chvilce jsme se opět dostali do hry, většinu první půli jsme vedli. V druhé půli jsme ještě přidali v obraně. Kdybychom se vyvarovali špatných rozhodnutí, tak si myslím, že ten zápas mohl skončit o nějakých patnáct bodů, jak to bylo pět minut před koncem a nemuseli jsme se tolik strachovat,“ vyprávěl po utkání Ladislav Sokolovský, trenér Nymburka.

„Oba týmy makaly, ale my jsme přišli a naplnili jsme náš herní systém, se kterým jsme přijeli. Já se snažím pomáhat týmu, jak mohu. Dávat body není můj hlavní úkol, ale když je k tomu příležitost, tak to rád využiji. A teď se to dařilo. Jsem šťastný, že jsem mohl pomoci týmu k výhře,” byl spokojený nymburský hráč Eric Lockett, se sedmadvaceti body nejlepší střelec zápasu.

„Byl to dobrý zápas, abych se rozkoukal v týmu a v lize. Hlavní je, že se nám povedlo vyhrát důležitý zápas,” řekl Evan Gilyard, nový hráč Nymburka. „Já se docela rychle adaptuji, takže pro mě nebyl problém, že jsem musel hrát možná více, než se čekalo, když si to žádala situace po vyloučení spoluhráče. Já jsem zvyklý hrát hodně minut, také jsem si už zapamatoval naše systémy, takže jsem se cítil v pohodě a chtěl jsem týmu pomoci vyhrát,“ přidal Gilyard.

„Párkrát už mě při hře otevřeli, že to bylo na šití, ale většinou se to řešilo až po zápase nebo v poločase. Naposledy mi loni lepil ret v šatně Petr Benda. Teď mi brněnská lékařka šila bradu rovnou za lavičkou při utkání. Říkal jsem ji, jestli nepočkáme na poločas a uděláme to v klidu na lehátku, ale řekla, že to jsou jen dva stehy, že to uděláme hned. A ještě jsem se stihl v první půli vrátit do hry,” culil se nymburský basketbalista Martin Kříž. „Bradu mi rozrazil Eric. Ukázal, proč se jmenuje Lockett, a při boji o doskok mě trefil loktem. Ale nedělal bych z toho velkou věc. Pár stehů ke sportu patří,” zlehčova své zranění Kříž.

Basket Brno - Nymburk 77:83 (19:24, 26:26, 11:18, 21:15)

Nejvíce bodů: Culpepper 17, Chatman a Bálint po 13 - Lockett 27, Gilyard 15, Benda 14, Kříž a Tůma po 7, Watson 5, Boeheim 4, Palyza 3, Rylich 1, Sehnal a Kovář po 0. Fauly: 24:27. TH: 29/19 - 23/16. Trojky: 6:9. Doskoky: 33:48. Ztráty: 14:20. Zisky: 8:4. Asistence: 17:18.

David Šváb