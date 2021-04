Nymburk skupinu rozehrál velmi dobře, když doma porazil Bamberg 91:87 a Sassari 90:89 střelou v samém závěru. Jenže pak se v týmu objevilo onemocnění koronavirem a Nymburk musel do karantény a několik dní vypadl i z tréninkového procesu. Dostal se tak do podobné situace jako před podzimním startem sezony Ligy mistrů, kdy také byl v karanténě a následně vyrazil do Dijonu. Tam vydržel držet krok se soupeřem jen poločas, pak prohrál jasně 61:85. Nyní ale hráči věří, že se s vynucenou pauzou vyrovnali lépe.

„Teď je to jiná situace než na podzim před Dijonem. Teď máme víc tréninků a zápas s Brnem, abychom se dostali do rytmu. Pro nás je výhoda, že nejdeme hned do ostrého zápasu Champions League a že tam byl právě zápas s Brnem, které nás prověřilo,“ připomněl Petr Benda sobotní výhru 101:82 v Brně, odkud tým v neděli vyrazil rovnou do Bosny. „Zápas s Brnem nám hodně pomůže, abychom se dostali do tempa a znovu rozeběhli. Navíc to hrajeme celý život a za těch pár dní jsme to nezapomněli, tak věřím, že se stihneme dostat do formy před Bambergem,“ dodal Vojtěch Hruban. Ten se vrátil po zranění stehenního svalu 24 nastřílenými body.

Nymburk vyhrál poslední tři vzájemné utkání s Bambergem. Na začátku března ho udolal o čtyři body, ale vedl téměř celý zápas a pět minut před koncem měl náskok 16 bodů. Pak však dovolil soupeři rychle snížit. Nejlepším střelcem zápasu byl Devon Hall z Bambergu s 24 body. Za Nymburk dali po 21 bodech Omar Prewitt a Retin Obasohan.

Bamberg pak prohrál i v Zaragoze, ovšem v odvetě se španělským celkem doma ukázal svou sílu a po jednom z nejlepších výkonů v historii soutěže zvítězil 117:76. „Výše výhry Bambergu nás překvapila, ale jen to potvrzuje, že v této sezoně může každý porazit každého. Každý zápas je úplně jiný. Je to opravdu zvláštní sezona. Také s Bambergem to bude úplně jiný zápas. U nás jim chybělo několik hráčů, navíc jsou posilněni výhrou nad Zaragozou, takže sebevědomí jim chybět nebude. Bude to těžší zápas než u nás,“ tuší Petr Šafarčík.

„Výkon Bambergu proti Zaragoze mě nevylekal. Nečekal jsem, že dají skoro 120 bodů, ale myslel jsem si, že vyhrají. Přeci je to tým, který v základní skupině ani jednou neprohrál,“ uvedl Hruban.

Na střelbu z dálky německého celku si musí Nymburk dát pozor, jelikož v trojkách patří Bamberg mezi nejlepší. Celkově půjde o souboj dvou ofenzivních celků, když oba mají největší bodové průměry ze všech osmifinalistů. Nymburk je dokonce v bodech (90,9 na zápas) nejlepší ze všech a má i nejvíce bodů z rychlých protiútoků. V osmifinále na tom má výraznou zásluhu Jerrick Harding, který ve skupině dával v průměru osm bodů na zápas, ale ve dvou zápasech skupiny L se zlepšil na 22 bodů.

Pokud Nymburk vyhraje, bude mít na postupových místech náskok dvou výher a Bamberg už se před něj nebude moci dostat. O postup pak bude bojovat se Zaragozou a Sassari. Pokud však uspěje Bamberg, skupinu to výrazně zamotá, a pokud Nymburk prohraje o více než tři body, bude muset ve zbylých zápasech uhrát o výhru více než Bamberg, a nebo být lepší než Zaragoza.

Vladimír Malinovský

David Šváb