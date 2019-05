V utkání od začátku dominovaly obrany. A když už se objevil volný střelec, tak se netrefil. Skóre tak narůstalo pomalu.

Děčín může těšit alespoň to, že udržel favorita na 76 bodech, což je druhý nejnižší počet nastřílených bodů Nymburka při vítězném utkání na venkovní palubovce ve finálové sérii vůbec. Méně bylo jen v roce 2008, kdy dal na palubovce v Novém Jičíně 67 bodů.

„Atmosféra byla super, tak jako v Děčíne vždycky. Domácí i my jsme si to užili. Nečekal jsem, že když jsme odskočili na devatenáct bodů, že se to ještě zvrtne do toho, že se budeme o výhru obávat. Takže jsem rád, že jsme to ubojovali. Utkání to přidalo hodně na zajímavosti. Děčín si za celou sezonu takový dobrý zápas zasloužil. My na ně ohledy ale brát nebudeme a v úterý chceme sérii ukončit a doma bychom to měli zvládnout,“ řekl Pavel Pumprla, kapitán Nymburka.

„Byla velmi dobrá atmosféra. Bouřlivé prostředí nás namotivovalo k vítězství. A věříme, že v úterý sérii ukončíme,“ souhlasil s kapitánem také trenér nymburského celku Oren Amiel.

Třetí zápas finálové série se hraje v úterý v hale Sportovního centra v Nymburce a bude mít úvodní rozskok v 18 hodin.

David Šváb