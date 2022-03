Pardubicím chyběl pro zranění bývalý nymburský hráč Petr Šafarčík a na jejich výkonu to bylo znát. To Nymburk posílen nedělní výhrou v Opavě na soupeře vletěl a rychle získal dvouciferné vedení. Domácí se přes agresivní obranu těžko propracovávali k bodům. To Jerrick Harding potvrzoval svou formu, v útoku se přidávali i další hráči v čele s Colbeym Rossem.

Nymburk těžil z častých zisků a chodil do rychlých protiútoků. Už od druhé čtvrtiny bylo o vítězi jasno a trenér Sekulič tak mohl začít šetřit opory na Final 4. Nikdo z hráčů tak neodehrál více než dvacet minut. Až v poslední čtvrtině přišlo za čtyřicetibodového vedení menší polevení hostů, kteří dovolili soupeři manko mírně zmenšit.

Nymburský pivot Petr Benda odehrál 750. zápas v nejvyšší soutěži.

„Jsem až překvapený, s jakou lehkostí jsme hráli. Před zápasem jsme si řekli plán, jak chceme hrát na obranné i na útočné polovině a na obou polovinách jsme plnili to, co jsme měli, díky čemuž jsme bez problémů zvítězili. Od začátku jsme chtěli nastavit tempo především v obraně, protože v tom případě je pro nás jednoduchný i útok, zároveň jsme chtěli dominovat na doskoku a zastavit dva nejdůležitější hráče Tomáše Vyorala a Davida Pekárka. U jednoho se nám to podařilo, u druhého tolik ne, ale vyhráli jsme a to je na konci to nejdůležitější," radoval se kouč Nymburka Aleksander Sekulič.

„Nechtěli jsme dovolit žádné překvapení, přijít sem s myšlenkami, že bychom dali Pardubicím čuchnout. Myslím si, že jsme odvedli dobrou práci. Celých čtyřicet minut jsme se koncentrovali, v obraně jsme nepustili domácí do lehkých střel. Ve třetí čtvrtině jsme chvíli měli problém na obranném doskoku, ale zmátořili jsme se. Klíčový faktor bylo naše nasazení po celých čtyřicet minut" hodnotil zápas František Váňa, hráč Nymburka.

Pardubice - Nymburk 65:98 (12:30, 13:19, 16:29, 24:20)

Nejvíce bodů: Pekárek 18, Švrdlík 15, Vyoral 13 - Ross 22, Harding a Váňa po 15, Gak 9, Benda 8, Kovář a Hruban po 7, Tůma a Kříž po 6, Rylich 3. Fauly: 25:20. TH: 18/11 - 26/21. Trojky: 6:9. Doskoky: 33:37. Ztráty: 22:13. Zisky: 6:13. Asistence: 16:24.