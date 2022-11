Foto: Vosy zase dvakrát bodaly. Díky tomu drží svoji neporazitelnost

Po prohrané první čtvrtině (21:11) na to basketbalové sadské Vosy vlétly, ve druhé čtvrtině zápas s Kladnem otočily a nakonec zaslouženě vyhrály. Ve Slaném to také nebyl lehký zápas, ale holky ze Sadské měly režii od začátku na svých žihadlech. Každou čtvrtinu navyšovaly náskok na konečných plus třicet osm bodů. Po tomto víkendu tedy malé Vosy drží stále neporazitelnost.

