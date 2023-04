OBRAZEM: Vosy se loučily dvěma porážkami. V extralize skončily páté

Poslední dva zápasy letošní sezony extraligy žákyň kategorie U15 nad nejtěžšími soupeřkami Vosy prohrály. Mladé basketbalistky Sadské věděly, že to nebudou jednoduché zápasy a cíl byl, bránit od začátku do konce a nepustit soupeřky do výrazných náskoků. I když to tak nemusí vypadat, cíl byl splněn (USK i Tygři normálně poráží své soupeřky i o více než 60 bodů).

Z basketbalového utkání extraligy žákyň U15 Sadská - Tygři Praha (59:92) | Foto: Miloš Plaček