OBRAZEM: Vosy porazily silnou Slovanku i počtvrté v letošní sezoně

K dohrávce prvního kola extraligy mladších žákyň přijel do Sadské silný tým z Prahy. Se Slovankou hrály Vosy v této sezoně již třikrát a všechny zápasy vyhrály. Z toho jeden v prodloužení a jeden rozhodující střelou v poslední vteřině. Čekal se tedy velmi vyrovnaný zápas i s ohledem na to, že Slovanka stále bojuje o postup na Mistrovství republiky. Mladé sadské basketbalistky ale hrály od začátku koncentrovaně s důrazem na obranu. A právě tento styl hry jim přinášel postupné navyšování skóre. Drama se tedy tentokrát nekonalo. Vosy mají postup na MČR jistý, poslední dva zápasy rozhodnou, ze kterého místa to bude.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Z basketbalového utkání extraligy mladších žákyň Sadská - Slovanka (73:58) | Foto: Miloš Plaček