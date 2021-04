Basketbalisté Nymburka začali play off Kooperativa NBL vítězstvím, když v úvodním čtvrtfinále doma porazili Ústí nad Labem 99:61. Ujali se tak vedení v sérii hrané na tři vítězství. Druhý zápas se hraje opět v Nymburce už v pondělí od 20 hodin. Nymburk zápas rozhodl mimo jiné sedmadvaceti body z protiútoků a padesáti doskoky, z nichž čtrnáct zapsal Stephen Zimmerman, který byl s osmnácti body i nejlepším hráčem zápasu.

Z basketbalového utkání play off Kooperativa NBL Nymburk - Ústí nad Labem (99:61) | Foto: Foto: Tomáš Laš

Nymburk šel do zápasu bez zraněného Martina Kříže a stále ještě bez Retina Obasohana, který po nemoci už začíná trénovat. Sluneta, která postoupila do play off z předkola přes Svitavy, nastoupila kompletní.