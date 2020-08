Nymburk šel do utkání hodně oslaben. Dvě americké posily Hayden Dalton a Jerrick Harding jsou teprve na cestě do Česka, další dvě posily se teprve hledají a navíc Vojtěch Hruban kvůli menšímu zranění odpočíval. Trenér Oren Amiel tak musel spoléhat na mladé odchovance a zejména František Rylich si nevedl vůbec špatně. Premiéru za A tým si prožili také Filip Kábrt, Rostislav Jirák či Martin Studnický.

Poprvé za Nymburk také nastoupila posila Luka Rupnik. Slovinský rozehrávač ukazoval svou kvalitu hned v úvodu. nejprve překvapivá přihrávka na snadný koš, pak přesná střela a výborné čtení v obraně. Velmi dobře si Rupnik rozuměl zejména s Martinem Křížem, se kterým hrál před deseti lety na kempech pro mladé talenty, ale chvílemi to vypadalo, jak kdyby spolu hráli celou kariéru.

Velmi dobré minuty v závěru první čtvrtiny odehrál i Jakub Tůma, který vzápětí dostal tvrdou ránu do nosu a hodně krvácel. Po ošetření se ale vrátil do hry a pokračoval v dobrém výkonu.

Pardubice hodně zlobily a hlavně díky 18 bodům reprezentanta Tomáše Vyorala si dlouho držely vedení. Ještě v poslední čtvrtině měly navrch, ale pak Nymburk v mladé sestavě s jediným zkušeným hráčem Martinem Křížem zaktivnil obranu, získával míče a rychle šel do dvouciferného vedení. Zejména zisk Rylicha a následná trojka Rupnika zlomily odpor soupeře.

Aleksander Sekulič (asistent trenéra Nymburka): „Byl to první zápas po hodně dlouhé době a navíc pro některé kluky vůbec první zápas na této úrovni. Výkony hráčů byly takové, jaké jsme očekávali. Ještě nejsme na úrovni, na jaké chceme být, ale zejména ve druhé půli to byl dobrý výkon. Hlavně v obraně. Zvláště s ohledem na to, že jsme ji ještě nemohli tak trénovat. Ale ukázalo nám to, že jdeme správným směrem. Luka Rupnik ještě není ve formě, v jaké ho znám, určitě bude ještě lepší. Ještě se musí s týmem sehrát.“

Martin Kříž (pivot Nymburka): „Když jsem šel ze šatny na zápas, měl jsem radost, že si konečně mohu zahrát pět na pět proti soupeři a ne jen mezi sebou. Všichni jsme se na to těšili. Zatím to ještě nebylo takové, co budeme chtít ukazovat v sezoně. Nebyl to nijak super výkon, ale jak říká trenér, výhra je výhra. Teď nám přijedou posily a už to bude mít zase větší kvalitu. Mladí kluci se snaží, na trénincích odvádějí dobrou práci. V takových zápasech je na nich ještě znát nezkušenost z dospělého basketbalu, zvláště když Pardubice hrají docela tvrdý basket. S Lukou jsem přes deset let nehrál, ale tehdy jsme spolu strávili na kempech dost času a víme, co jeden od druhého očekávat. Spolupráce s ním by pro mě nemusela být vůbec špatná a jsem moc spokojený, že Luka k nám přišel.“

Luboš Kovář (pivot Nymburka): „Jsem za takový začátek v Nymburce rád. Ale spoluhráči mi to dost usnadnili. Odstavovali své hráče a ke mně se míče už jen odrážely. V útoku jsem pak dostával dobré přihrávky. Hlavně s Kubou Tůmou jsme dobrá dvojka. On mě dobře vidí a hledá mě. Jsme spolu sehraní i díky společným zápasům v první lize za Polabí. Je skvělé, že jsme to dokázali zvládnout i v mladé sestavě. Vyhověli jsme si, nebáli jsme se a dobře jsme to v poslední čtvrtině otočili.“

Basketbal Nymburk - Pardubice 76:64

Nejvíce bodů: Kříž 15, Kovář 13, Šafarčík a Rupnik po 12, Benda 10, Tůma 9, Rylich 5 - Vyoral 18, Škranc 10.

David Šváb