Basketbalisté Nymburka v 7. kole nadstavby Kooperativa NBL doma zvítězili 87:80 nad Pardubicemi. Východočeši vedli většinu první půle a i v oslabené sestavě sváděli vyrovnanou bitvu, kterou ale Nymburk v koncovce urval ve svůj prospěch. A to především zásluhou Petra Bendy a Erica Locketta. Benda v téměř jednačtyřiceti letech zaznamenal 21 bodů, přičemž více bodů dal v lize naposledy v červnu 2011. Lockett si pak 24 body a 12 doskoky vylepšil osobní rekordy v KNBL.

Z basketbalového utkání Kooperativa NBL Nymburk - Ostrava (99:75) | Foto: Tomáš Laš

Nymburk chtěl napravit nepovedený duel v Kolíně, ale i tentokrát nezachytil začátek zápasu a rychle prohrával 0:8. Pardubice se dostaly na koně a díky dvojici Tomáš Vyoral a Robert Rikič si po většinu poločasu udržovaly vedení až o 11 bodů.

Nymburk zvedl Petr Benda, který dal v první čtvrtině rychlých osm bodů, ve druhé čtvrtině pak výrazně přispěl k tomu, že se Nymburk ještě do poločasu dotáhl. Za stavu minus jedenáct trefil dva koše, důležité trojky přidali Martin Kříž s Ondřejem Sehnalem a šňůra 10:0 nakopla domácí.

Od té doby se hrála vyrovnaná bitva a přetahovaná o každý bod. Na straně Nymburka převzal štafetu po Bendovi Lockett, který v jednu chvíli dal sedm bodů v řadě.

Důležitý moment nastal čtyři a půl minuty před koncem, kdy znovu Benda dobrou obranou obral o míč Vyorala, který ho vzápětí fauloval a s pěti fauly musel ze zápasu odstoupit. Pardubice tak přišly o svého nejlepšího střelce a musely se spoléhat jen na svého pivota Rikiče. Ten dal sice posledních osm bodů svého týmu, ale sám na Nymburk nestačil a domácí si pohlídali vítězství.

Čelákovice urvaly po rychlém obratu první výhru doma. Odnesla to Bohemia

„Nerozumím tomu úvodu utkání. Když se podíváme na prvních pět minut a na kterýchkoli jiných pět minut ve druhém poločase, tak uvidíme obrovský rozdíl v nasazení a obraně. Bez toho to nepůjde. Kdybychom měli začátek víc pod kontrolou a začali lépe, tak by se nám hrálo lépe,“ řekl po utkání Ladislav Sokolovský, trenér Nymburka. „Takto nás stálo hodně energie dostat se zpět do zápasu a bylo to otevřené až do konce. Doby, kdy Nymburk mohl hrát v lize na 80 procent, jsou pryč. Musíme hrát na sto procent. Ale výhru jsme si zasloužili vzhledem k nasazení od druhé čtvrtiny,“ přidal Sokolovský.

„I v oslabení jsme dokázali překvapit a odehráli jsme vyrovnaný zápas. Reagovali jsme tak na špatný výkon z domácího duelu s Děčínem. Nakonec sice musíme gratulovat Nymburku, ale hodně jsme bojovali,” chválil svůj tým trenér Pardubic Dino Repeša. „Hráli jsme bez dvou hráčů základní sestavy, ale taková je teď situace a musíme bojovat dál. Jeden z důležitých momentů nastal ve druhé čtvrtině, kdy jsme vedli o deset bodů, nedali jsme jednoduchou střelu z pod koše a Nymburk naopak trefil trojku z protiútoku. Tím se Nymburk vrátil do hry. Škoda, že jsme to vedení neudrželi do poločasu. Pak rozhodl pátý faul Vyorala. Také jsme měli problém s popováním Petra Bendy, když pivoti museli pomáhat pod košem. Zkusili jsme to zastavit přebíráním, ale Petr Benda má velkou kvalitu a jeto pro Nymburk stále velmi důležitý hráč,“ hodnotil důležité momenty utkání kouč hostí.

„Nepamatuji si, kdy naposledy fanoušci vyvolávali moje jméno po zápase. Bylo to ale příjemné. Ale nezasloužím si to jen já, ale celý tým, i když nám to haprovalo a máme co zlepšovat, ale když jezdíme po hřišti a bojujeme, tak ty chyby schováme. Nepamatuji si, kdy jsem dal naposledy přes dvacet bodů. Ale není to o mě, ale o týmu. Každý zápas vyskočí někdo jiný, v tom je naše síla,” uvedl Petr Benda, autor jednadvaceti nymburských bodů.

Video, foto: V ledovém počasí přišla ledová sprcha a vlastní gól Polabanu

„Máme teď problém na křídle, kde zraněné hráče suplujeme trochu menšími, a Nymburk to dobře využíval. Také tam byla menší rotace, což spolu s vyfaulovaným Tomášem Vyoralem rozhodlo. Hráli jsme ale dobře a rozhodly detaily. Petr Benda mě nepřekvapil. Vím, v jaké fazoně se udržuje. Dobře využil toho, že jsme se my pivoti museli víc zatahovat kvůli těm našim problémům na křídle. Pořád je to podle mě nejlepší pivot Nymburka a teď to ukázal,” vyprávěl Kamil Švrdlík, hráč Pardubic, pro něhož to byl 300. zápas v řadě. „Jsem rád, že se mi vyhýbají nějaká větší zranění. Snažím se vždy být připravený na zápas a teď už je to docela velké kulaté číslo. A budu ho rád prodlužovat dál. Já prostě chci furt hrát, proto se mi moc nelíbí, když si v NBA vybírají, které zápasy budou hrát a často odpočívají. To já bych nemohl, protože mě basket hodně baví. Až mě bavit nebude, tak se na to vykašlu,“ dodal rázně Švrdlík.

Nymburk - Pardubice 87:80 (18:23, 29:22, 19:22, 21:13)

Nejvíce bodů: Lockett 24, Benda 21, Sehnal 15, Kříž 10, Watson 7, Boeheim a Palyza po 3, Rylich a Kovář po 2 - Rikič 23, Vyoral 21, Neal 8. Fauly: 26:28. TH: 35/25 - 30/23. Trojky: 8:9. Doskoky: 37:47. Ztráty: 7:10. Zisky: 3:3. Asistence: 20:17.

David Šváb