Opava vzhledem k rozsáhlé marodce hrála v úzké rotaci, přesto Středočechům stačila. Její hráči se vrhali po míčích, místy doslova hoblovali palubovku. „Smekám před kluky, co na palubovce předvedli. Bylo to místy neskutečné,“ chválil Vlček.

Nymburk ovládl vstup do čtvrté čtvrtiny. „Bylo to o energii, která nám chyběla. Ale v kritických chvílích nás podržel Larry Jurečka. Dal důležitou trojku, pak získal míč a my jsme díky němu udělali uklidňujících pět bodů,“ podotkl Vlček. Opavští si velké vítězství vzít nenechali a finálovou sérii srovnali na 1:1. „Hráli jsme před fantastickým publikem. Z atmosféry jsem úplně hotový, až mi ukápla slza,“ svěřil se Vlček.

„Tohle vítězství hodně chutná. Jsem ale kaput, přece jenom roky nezastavíte,“ smál se Luděk Jurečka, který utkání končil s krvavým nosem. „Trefil mě Matty Markusson, snad to nebude zlomené,“ zakončil.

„Velkou roli sehrál nepovedený začátek. Nevím, čím to je, ale pokaždé zde začneme takhle a dovolíme domácím šňůru a nevíme, jak se chytnout. To se nesmí stávat, aby nám začátek utekl 14:0. Všichni víme, jak to tu funguje, ale bohužel se to zas opakovalo," litoval Luboš Kovář, hráč Nymburka. „Za první tři minuty jsme měli snad šest ztrát, to je hrozné. Oni byli vždy ti, kdo šli do souboje jako první. To musíme změnit a být ti, kdo začnou souboje. Atmosféra jim dodala energii. Říká se, že fanoušci jsou šestý hráč na hřišti a u nich to platí trojnásob. Byla radost hrát v takové atmosféře a velký respekt k opavským fanouškům, že je takto povzbuzují. Byla škoda, že když jsme šli přes ně, do čehož jsme dali hrozně moc energie, tak že pak s trefil Larry (Luděk Jurečka) a vrátil Opavě sebevědomí. Následně další trojka Jakuba Slavíka, která byla přímo před naší lavičkou, to se nikdy nestřílí lehce. Bohužel to zase šlo na jejich stranu a znovu se chytli fanoušci," přidal Kovář.

BK Opava - ERA Basketball Nymburk 78:76 (31:14, 45:36, 62:51)

Body: Šiřina 20, Jurečka 18, Markusson 13, Slavík 11, Zbránek 11, Štěpánek 3, Gniadek 2 - Ross 17, Harding 15, Benda 11, Kovář 8, Palyza 7, Kříž 7, Hruban 5, Tůma 3, Routt 3.

Rozhodčí: Hruša, Blahout, Kučírek. TH: 12/22:3/6. Trojky: 8/28:7/21. Doskoky: 41:38. Fauly: 17:26. Diváci: 3050. Stav série: 1:1.