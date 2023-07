/FOTOGALERIE/ K basketbalistům Nymburka přichází americký pivot Sukhmail Mathon, který v minulé sezoně hrál za NH Ostrava. V dresu Slezanů byl statisticky nejužitečnějším hráčem Kooperativa NBL Pětadvacetiletý rodák z Queensu podepsal v Nymburce roční kontrakt.

Sukhmail Mathon v akci. | Foto: archiv klubu

Mathon měřící 208 centimetrů přišel do české ligy loni v listopadu a hned se zařadil mezi nejvýraznější osobnosti KNBL. Během 34 zápasů hned třináctkrát zaznamenal double double s dvouciferným počtem bodů i doskoků. Ostrava i díky němu postoupila do play off a dosáhla na nejlepší výsledek za poslední roky.

Mathon nakonec ročník zakončil s průměry 16 bodů, 8,8 doskoků a 1,6 asistence, přičemž za dva body střílel s úspěšností 56 procent a za tři body byl dokonce druhým nejúspěšnějším střelcem celé soutěže s 46 procenty. S užitečností 22,5 pak byl vůbec nejlepší, když se dostal i před MVP sezony A.J. Waltona z Děčína. Velmi se mu dařilo i v zápasech s Nymburkem, kterému dal 15, 19 a 22 bodů.

„Sukh na nás udělal minulou sezonu dojem svou neukojitelnou touhou po míči na doskoku. Cítíme, že to odráží jeho velký hlad po úspěchu a věříme, že přinese toto nastavení mysli i do Nymburka a nakazí tím ostatní,“ řekl nový trenér Nymburka Francesco Tabellini.

Pro Mathona půjde o druhou sezonu v zámoří. Před Ostravou chvíli působil v nizozemském Landstede Hammers. Tam však nezapadl do systému trenéra, a proto přešel do Česka. V zámoří absolvoval bostonskou univerzitu, kde byl hvězdou týmu v NCAA. V závěrečném roce měl průměry 15 bodů a 10 doskoků na zápas a byl zvolen nejlepším hráčem konference Patriot. Dostal tak cenu, kterou má na kontě i hvězda NBA CJ McCollum. Rovněž se dvakrát dostal do nejlepší obranné pětky soutěže.

„Jsem kluk, který rád maká. Nejsem až tak dobrý hráč, ale hodně dřu každý den. Chci hrát co nejlepší basket,“ říká o sobě Mathon.

Pro Nymburk je to už druhá posila z české ligy poté, co z Ústí nad Labem přivedl Spencera Svejcara. V týmu naopak skončili všichni dosavadní zahraniční hráči s tím, že Jimmy Boeheim a Eric Lockett už našli nová angažmá v německé nejvyšší soutěži.

Autor: David Šváb