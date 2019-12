V první lize se hráčům Basketbalu Polabí daří. Díky výborně sehranému prvním poločasu se v zápase proti YDEA Kondor Liberec ujali vedení až o dvacet bodů. Až v posledních pěti minutách využili hosté výrazného polevení domácích a zredukovali vedení Polabí na konečných 95:84 pro domácí.

Starší žáci U15 posledními dvěma zápasy ukončili ligu, a protože skončili na třetím místě, vybojovali si účast v extralize nejlepších dvanácti týmů z ČR. V dohrávce proti Jindřichovu Hradci, které nemělo z hlediska postupu žádný význam, se nymburští košíkáři nedonutili k lepšímu výkonu a prohráli 69:79. Proti lídrovi skupiny ligy Písku nebyli Polabané bez šancí na úspěch, ale nedokázali zastavit domácího Josefa Svobodu, autora 69 bodů!

Zklamání trenérů přinesly výkony starších minižáků U13, kteří zcela propadli v Brandýse 11:109 a 26:92, když nejlepší střelci Nymburka v obou zápasech nedali více než čtyři body. „Bez jakékoliv snahy nejde žádný sport dělat a to na žádné úrovni,“ shodli se rozčarovaní trenéři Kelbichová - Nezdařilová a Devátý.

Radost naopak udělali mladší žáci U14, kteří odjeli do Ostravy na kvalitně obsazený turnaj Christmas Cup 2019. Z Moravy si přivezli stříbrné medaile, když prohráli s NH Ostrava 59:72 a Šoproní 48:57. Naopak zvítězili nad Budapeští 67:63, Vysočinou 55:50 a Snakes Ostrava 90:46. „Určitě jsme na turnaji nepropadli. Je to ale úplně o něčem jiném, než hrát soutěže ve Středních Čechách, kde bohužel soupeři, kteří by nás prověřili, nejsou,“ vypíchla největší pozitivum trenérka Hubálková.

Tomáš Laš