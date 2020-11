První koš dali domácí až po třech minutách, kdy snižovali na 2:5. Kolín se celý první poločas držel své taktiky zastavovat rychlé akce domácího mužstva. A to mu také vyneslo vedení o dva body. Nymburk byl poprvé ve vedení až dvě a půl minuty před koncem poločasu. Nedařilo se mu v proměňování košů z jasných pozic. Svůj náskok nenavyšoval a Kolín se držel. V poločase vedl hostující celek o dva body 44:42.

Hosté se statečně drželi i po změně stran. Po třetí čtvrtině prohrávali jen o šest bodů. A byli stále na dostřel.

Nymburk opět ukázal svou sílu v důležitých momentech zápasu. Když se lámal chleba v posledních minutách utkání, šel do trháku a v klidu dovedl mač do vítězného konce.

„Začátek byl příšerný, nevím, co se stalo. Pak jsme se do toho postupně dostali, šli jsme do protiútoku, něco jsme proměnili. Do druhé půle jsme nastoupili líp, ale moc se nám nechtělo bránit. Jsme rádi za výhru, alespoň jsme se nakopli. Hlavně jsme rádi, že konečně můžeme hrát a užívat si to,“ hodnotil zápas nymburský hráč Luboš Kovář.

„Výsledek vypadá dobře, ale je to škoda. Možná jsme mohli Nymburk nachytat,“ řekl kolínský hráč Adam Číž. „Zápas po dlouhé pauze, prohra v Nymburce o deset a to není tak strašné. Na rozehrání dobré. Ale hlavně že jsme zpátky na palubovce,“ uvedl Číž.