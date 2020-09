V krátké časovém období podepsalo vedení nymburského basketbalového klubu profesionální smlouvu s druhým odchovancem své basketbalové akademie. Po Martinovi Studnickému podepsal dlouhodobý kontrakt také František Rylich, který si navíc v přípravě vybojoval stálé místo v prvním týmu a stal se dvanáctým hráčem na soupisce.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Miroslav Mazal

Osmnáctiletý Rylich je produktem dobré spolupráce mezi nymburskou akademií a Poděbrady, kde svou kariéru začínal a dostal ty správné základy. V kategorii U14 se přesunul do Nymburka, kde dostal možnost hrát nejvyšší mládežnické soutěže. V posledních letech ukazoval velký progres, který ho vynesl do národního týmu U18 a nyní i U20. V minulé sezoně také dostal příležitost nastoupit do dvou ligových zápasů a pravidelně trénovat s A týmem. Svými dobrými výkony si pak řekl o to, aby se v nové sezoně stal plnohodnotným členem nymburského kádru. Logickým krokem tak bylo podepsání plnohodnotné profesionální smlouvy.