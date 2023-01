Poslední zápasy Nymburka mají podobný průběh. Obhájce titulu opět začal aktivně a rychle vedl 13:6, jenže po prostřídání se chytla Ostrava a v závěru první čtvrtiny získala vedení na svou stranu. Slezané pak dokonce vedli 29:20, ovšem Nymburk probudil návrat Locketta do sestavy po zranění. Hned jak přišel po patnácti minutách do hry, trefil trojku a nastartoval šňůru 24:6, která přinesla do nymburské hry klid.

Na Lockettovi nebylo znát, že před dvěma týdny v Kolíně panovala obava z vážného zranění kolene. Spolu s ním táhl tým Palyza, který potvrzoval, že v poděbradské hale má natrénováno ze srazů reprezentace. Trefoval se i aktivně najížděl a sbíral fauly, po kterých si odnesl i krvavé šrámy.

Tradiční velkou bojovnost ukazoval Martin Kříž, který k 12 bodům přidal 9 doskoků. Postupně se Nymburku povedlo odskočit až na 18 bodů. Ostrava se ale tradičně opírala o výkony svých pivotů a mimo jiné trojka Petra Bohačíka pomohla Slezanům na začátku čtvrté čtvrtiny snížit na pět bodů.

Pak ale dal dvě důležité trojky Ondřej Sehnal, jemuž se do té doby příliš nedařilo, když nasbíral devět ztrát, ale jeho dvě trojky opět vrátily Nymburku dvouciferné vedení a klid do koncovky. Navíc následně přidal i tři trestné hody a dal tak devět nymburských bodů v řadě ve chvíli, kdy to tým hodně potřeboval.

Nymburk přehrál Ostravu zejména pod košem, odkud dal dvakrát více bodů než Ostrava a to 44. Také na body z protiútoků vyhrál 28:17.

Utkání se hrálo netradičně v poděbradské městské hale, jelikož v nymburském Sportovním centru probíhá šampionát v pozemním hokeji. Nymburk však plánoval jedno utkání odehrát právě v Poděbradech, v rámci rozšiřování basketbalové osvěty po okolí. V minulé sezoně hrál rovněž jednou v Poděbradech, předtím přinesl ligu také do Kutné Hory či Mladé Boleslavi.

Lukáš Rindoš: Nějaké zásoby umu ještě mám a vedle sebe dobré kluky

„Zápas byl podobný tomu, jaký jsme hráli v Ostravě. Většinu zápasu jsme vedli, ale nechali jsme soupeře se udržet v kontaktu,“ přemýšlel nahlas Ladislav Sokolovský, trenér Nymburka. „Bylo to více bojovné utkání, Ostrava má tři silné pivoty a pro naše hráče to nebylo jednoduché, ale odvedli dobrou práci. Trochu nám chyběl klid při šestkách v první půli a nějaká ta trefená střela z dálky. A také to chtělo více klidu v protiútoku a jít důrazněji do koše. Pak by to bylo klidnější utkání. Proti útočnému týmu jako je Ostrava není ani osmdesát inkasovaných bodů tak špatných, zvláště když tam byly dvě jejich trojky o desku. X faktorem byl Eric Lockett. Všichni se snažili, ale Eric tomu hodně pomohl. Měl po té pauze chuť. My mu chtěli dát jen pár minut, ale sám přišel s tím, že může víc, tak jsme ho nechali hrát déle. I když nerad někoho osobně chválím, tak on si tu pochvalu zaslouží. Ale to i více hráčů,“ hodnotil zápasi i výkon jednotlivců kouč vítězů.

„Když jsme hráli na hraně naší fyzické hry, tak jsme neměli problém, ale když jsme zpomalili a začali se ploužit, tak měla Ostrava ten úsek hry lepší. My musíme hrát rychlý basketbal, když zpomalíme, tak soupeři, kteří jsou zvyklí na pomalejší basketbal, nás přehrávají. Musíme hrát neustále na hraně našich fyzických možností. Tak tomu bylo v Nymburce vždy. Pět minut na maximum a jít střídat. Když se zpomalí, tak pak soupeř začne dávat i šťastné trojky a jeho pivoti se cítí komfortně,” konstatoval po utkání autor šestnácti nymburských bodů Lukáš Palyza. „Pomohl nám hodně Eric Lockett, který hned po nástupu začal hrát velmi efektivně v obraně i útoku. S ním jsme měli minuty, kdy jsme zastavovali soupeře a rychle běhali dopředu. Chvílemi to vypadalo, jak když na tréninku běháme lajny,” řekl Palyza.

Fotbalová příprava přehledně: Několik regionálních týmů hraje turnaj v Brandýse

„Za našeho vedení 29:20 nastartoval Nymburk šňůru 24:5 a ještě to pak přetáhl do třetí čtvrtiny, kdy to natáhl na rozdíl osmnácti bodů. My se pak sice ještě chytli, stáhli jsme to, ale našimi chybami jsme si to prohráli,” litoval Adam Choleva, trenér Ostravy. „Dařilo se nám na doskoku, ale měli jsme hodně ztrát, k tomu jsme nedávali ani šestky a nezahrál nám Majerčák. Ten to ale jistě napraví v sobotu. Muůžeme odjet s hlavou vzhůru, protože jsme tu odehráli dobrý zápas,“ uvedl kouč Ostravy.

„Dojem z utkání je sladkokyselý. Drželi jsme se v kontaktu deseti bodů, snažili jsme to ještě fauly dohnat, ale nepovedlo se. Prohráli jsme si to nepovedenými úseky, kdy jsme špatně vyhodnotili situace,” řekl po utkání Petr Bohačík, basketbalista Ostravy. „Ve druhé čtvrtině, kdy jsme vedli o devět bodů, jsme nechali jít Nymburk během dvou minut přes nás. Pak se nepovedl ani vstup do druhé půle. Ještě jsme to zdramatizovali a můžeme odejít s hlavou nahoře. Většinu zápasu jsme hráli to, co jsme chtěli, ale měli jsme ještě na víc. Kluci teď hrají dobře, já se do pohody po zranění teprve dostávám, ale jde to samozřejmě lépe, když se daří týmu,” dodal Bohačík.

Nymburk - Ostrava 89:80 (18:21, 26:16, 21:20, 24:23)

Nejvíce bodů: Lockett 17, Palyza 16, Kříž 12, Sehnal 11, Benda 9, Kovář 8, Watson 6, Tůma 5, Rylich 4, Jenkins 1 - Radukič 21, Mathon 15, Bohačík 12. Fauly: 27:23. TH: 23/12 - 31/19. Trojky: 9:11. Doskoky: 40:44. Ztráty: 14:18. Zisky: 10:8. Asistence: 25:18.

David Šváb