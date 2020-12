Nymburk chtěl na soupeře vlétnout, což se povedlo jen částečně a po vedení 10:3 přišla naopak série soupeře 8:0 a Ústí šlo do vedení. Ale jen na chvíli, než ho na stranu domácích opět překlopil Retin Obasohan. Chytil se i Lukáš Palyza, který v obnovené premiéře za Nymburk nastřílel patnáct bodů.

Nymburku sice nefungovala ideálně obrana a zejména rychlý Hanes mu dělal problémy, ale v útoku potvrzoval roli favorita a díky přesné střelbě získal brzy dvouciferné vedení, které už nepustil a udržoval ho až do konce.

Po ofenzivní první půli ale ve druhé části už střely nebyly tak přesné a útočná smršť domácích se přibrzdila.

Tvůrcem nymburské hry byl pivot Petr Benda, který si osmi asistencemi vytvořil nové osobní maximum v české nejvyšší soutěži, když dosud měl maximálně sedm asistencí.

V sestavě Nymburka chyběl kvůli menším zdravotním potížím Martin Kříž, na lavičce se tak objevil teprve šestnáctiletý Martin Studnický, do hry ale nezasáhl. Zatím se tak nestal nejmladším hráčem v historii Nymburka.

Ohlasy po utkání

Oren Amiel, trenér Nymburka: „Věděli jsme, že Ústí je v útoku nebezpečným týmem, mají sebevědomí, více zbraní a střílí velmi přesně. To jsme respektovali a také se to potvrdilo. Vždy, když jsme měli menší šňůru, tak jsme neměli mentalitu zápas ukončit. Nakonec jsme ale vyhráli. Musíme se ale naučit hrát lépe v obraně a více si chránit míč. Jsem rád, že se povedlo rychle začlenit Palyzu do systému a dát mu minuty, aby se vcítil do týmu a těšíme se na další program.“

Antonín Pištecký, trenér Ústí: „Nymburk vyhrál zaslouženě. Já bych chtěl hodnotit jen obrany v prvním a druhém poločase. Víc nemá cenu, když dostaneme 102 bodů. Mrzí mě, že hráčům trvá, než zjistí, že se dá s Nymburkem hrát. Trvalo nám to celý první poločas. Bez toho to nepůjde. Nymburk je samozřejmě dovednostmi někde jinde, my tam naopak musíme nechat víc energie. To se ukázalo až ve druhém poločase, kdy jsme začali hrát tvrději a nenechávali jsme jim volné střely. I bez dvou opor jsme byli schopni hrát slušné minuty. Asi se ani nedá publikovat, co jsem hráčům říkal v poločase, bylo to peprnější, protože první poločas byl pro Nymburk jak střelecké cvičení bez obrany. Dali jsme 85 bodů, což v Nymburce není špatné, ale zápasy nevyhrávají útoky, ale obrana. Takže až budu rozebírat zápas, nebudu řešit útok, ale obranu."

Lukáš Palyza, hráč Nymburka: „Jsem rád, že se vyhrálo, to je vždycky důležité. Ve své hře musíme zlepšit některé aspekty. Obrana místy nefungovala a hlavně jsme dělali chybu v tom, že jsme nebyli schopni po deseti, patnácti dobře odbráněných sekundách dokončit obranu a dostali jsme střely z dlouhé vzdálenosti. Měl jsem pocit, že Ústí dávalo úplně všechno a ukázalo, že má ve svém středu hráče, se kterými se do základní rotace moc nepočítá, a oni přijdou a dají dvě nebo tři trojky. Z naší strany je potřeba větší obezřetnost. Chyběla nám větší agresivita v obraně. Doufám, že do příštího zápasu se Svitavami vstoupíme lépe, protože tam by nás to mohlo trápit ještě více. Po zápase jsem se cítil dobře. Jsem rád, že tempo Nymburka, ve kterém je zvyklé hrát, je jiné, než hrají všechny ostatní týmy v české lize. Je to nátlakový basket, po doskoku okamžitý přechod do útoku a vytváření tlaku na soupeře. Z toho vzniká spousta volných pozic, které vyplývaly z pohybu hráčů. Bylo pár signálů, ve kterých jsem se ztratil a nevěděl, kam běžet, ale jinak bylo moje zapojení vcelku slušné. V prvním poločase nám dost padalo a vytvářeli jsme si opravdu volné pozice. Trenér říkal o poločase, že si nepamatuje, kdy naposledy byli naši střelci tak volní a nikdo nebyl okolo nich. Na druhou stranu jsme za první poločas dostali padesát tři bodů. To nemůže být důvod k oslavě, naopak.

Matěj Weiner, hráč Ústí: „Řekli jsme si, že začneme agresivně, to se nám chvíli dařilo. Drželi jsme s Nymburkem krok. Pak jsme přestali dodržovat pravidla v obraně a domácí dostali volné střely, které s velkou úspěšností proměňovali. Do druhého poločasu jsme nastoupili s tím, že bodově neprohrajeme čtvrtinu. Docela se nám to povedlo, ale postupem času jsme opět nechali Nymburk volně střílet a tím nás soupeř potopil. Já jsem hrál první zápas v NBL a nastupoval jsem s úkolem, aby přese mě nešly lehké body a aby hráči neměli volné střely. Nedokážu teď posoudit, jestli se mi to povedlo, ale určitě jsem rád, že jsem mohl nastoupit, zvlášť proti mistrovi ligy, a budu ve své práci pokračovat, abych dostal více šancí.“

Statistiky

Nejvíce bodů: Hruban 24, Palyza 15, Obasohan 14, Prewitt a Benda po 12, Zimmerman 7, Kovář 6, Dalton a Rylich po 5, Tůma 2 - Hanes 17, Rakočevič 14, Pecka 13, Fait 12. Fauly: 20:27. TH: 28/21 - 17/11. Trojky: 11:12. Doskoky: 33:34. Ztráty: 18:26. Zisky: 17:12. Asistence: 28:17.

David Šváb