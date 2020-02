Nymburk ve Final Four naposledy prohrál v semifinále v roce 2006. Od té doby nevyhrál pohár jen ve dvou ročnících 2015 a 2016, kdy se totiž poháru neúčastnil. Celkem už druhou hlavní domácí trofej získal třináctkrát a i letos je jako stále neporažený tým v lize jasným favoritem.

„Celou sezonu ukazujeme, že je těžké nás porazit. V lize se to ještě nikomu nepovedlo a doufám, že to tak zůstane i po Final Four. Jedeme tam jako stoprocentní favoriti, i my to tak bereme, a nic jiného výhru nemůžeme brát,“ řekl Petr Benda, který se chystá na své už dvanácté Final Four.

Nejprve ale musí Nymburk zvládnout semifinále se Svitavami, který v sezoně dvakrát porazil 97:70 a 98:76. Naposledy se ale oba týmy potkaly na začátku listopadu a od té doby Svitavy nabraly na formě a jsou třetí v tabulce těsně za druhou Opavou. V úterní přestřelce dokonce zdolaly Opavu 116:108 po prodloužení.

„Svitavy hrají dobře, ale pořád je to hlavně o nás. Když se soustředíme na naší hru, tak nás málokterý soupeř může porazit,“ míní Petr Benda. Ten se bude pod košem se spoluhráči snažit zpacifikovat reprezentačního pivota Šimona Puršla, který patří k hlavním oporám Turů spolu s rozehrávači Romanem Markem a Eugenem Crandellem či křídlem Seanem O`Brianem.

I když Nymburk v poháru nikdo nezastavil od roku 2006, hráči vědí, že nesmí nic podcenit. „Co se stalo doteď, nic neznamená. My se do Plzně stejně musíme dostavit a předvést takový basketbal, abychom trofej získali. Nevidím to tak, že jen proto, že Nymburk vyhrál několik trofejí v řadě, si jede automaticky pro další. Náš tým je zase nový, v této sestavě ještě nezažil moc play off zápasů a je tedy hladový. A hlavně mám pocit, že jsme se sebou dost často nespokojení, což je úžasné. Pořád bychom se jako tým chtěli zlepšovat a věřím, že to ukážeme i v Plzni,“ řekl Jaromír Bohačík.

Semifinálové boje začne duel Opavy s USK Praha, kde jsou favoritem Slezané, ale aktuální forma USK může ze zápasu udělat pořádné drama. „Opava je pro mě favoritem na druhé semifinále. Při stoupající formě USK to bude boj, ale Opava je pro mě stále favoritem a pohlídá si to,“ řekl Petr Benda.

Nymburk na turnaj vyráží bez Michaela Dixona, který se zotavuje po zranění, k týmu se už ale naplno připojil kapitán Pavel Pumprla po svalovém zranění.

Finále se v plzeňské hale TJ Lokomotiva bude hrát v sobotu od 18:15 v přímém přenosu ČT Sport. Zápas o třetí místo od 15:00 stejně jako obě semifinále budou mít přímý přenos na TV Com.

