USK Praha - Nymburk 80:90

Nymburk k utkání nastoupil bez reprezentačního střelce Jaromíra Bohačíka, který má po středečním utkání Ligy mistrů s Mornarem Bar menší zdravotní potíže. Hostům se navíc nepovedlo dostat do správného rytmu a viditelně jim chyběla energie. USK toho využilo, trefovalo střely z dálky a rychle se dostalo do jedenáctibodového vedení 22:11.

Pak ale hru Nymburka oživili náhradníci, zejména pak Šafarčík, povedlo se dostat domácí pod tlak a výsledkem byla parádní šňůra 30:3. V tu chvíli se zdálo, že je rozhodnuto. Ovšem USK v poločase reagovalo na obranu Nymburka, do druhé půle trenér Dino Repeša nasadil malou sestavu a ta začala ztrátu rychle snižovat.

V poslední čtvrtině se hráči USK dostali do euforie a dokonce šli do vedení. Nymburk ale potvrdil svou kvalitu a zkušenost. Vše nastartoval trojkou Hruban, vzápětí dal dva důležité koše Zach Hankins a dalších pět bodů přidal Hruban. Když pak osmdesát vteřin před koncem dal trojku Šafarčík, bylo po nadějích USK na senzaci.

Nejvíce bodů: Mareš 15, Štěrba 14, Appleby 13, Stevanovič 12 - Hruban a Šafarčík po 16, Almeida 12, Booker, Hankins a Peterka po 8, Benda a Rogič po 6, Tůma 3, Dalton 2, Pumprla 1. Fauly: 25:21. TH: 18/14 - 19/15. Trojky: 10:13. Doskoky: 34:41. Ztráty: 19:21. Zisky: 12:6. Asistence: 21:12. Hráč utkání: Šafarčík (Nymburk).

Ohlasy po utkání

Oren Amiel (trenér Nymburka): „Chci dát kredit Dinovi a jeho týmu, protože hráli opravdu skvěle! Možná to zní úsměvně, ale my potřebujeme víc zápasů, jako byl tento. Posouvají nás směrem dopředu a zlepšují nás. To je vše. Jsem šťastný, že jsme zvládli koncovku. Přeju USK vše nejlepší do dalších bojů.“

Dino Repeša (trenér USK Praha): „I když to bylo vyrovnané utkání, Nymburk si výhru zasloužil. Stále je tam několik detailů, na které se musíme soustředit. Zvlášť ve druhé čtvrtině, kdy jsme nebyli schopni najít recept na jejich obranu, která vše přebírala. Proto jsme v druhém poločase skoro nehráli s vysokými hráči a hráli v malé sestavě. Bylo jasné, že soupeř bude unavený po Lize mistrů, my měli pět dní na přípravu. Gratuluji znovu Orenovi a jeho týmu.“

Vojtěch Hruban (hráč Nymburka): „USK hrálo dobře, na druhou stranu naše energie nebyla taková, jaká by měla být. Já to i trochu čekal, protože středeční zápas v Lize mistrů nám vzal hodně sil. Nakonec jsme to ale zvládli. Sice to nebylo nějaké super vítězství, ale výhru máme a takové vydřené výhry se někdy počítají dvakrát, protože co si nevybojujete, to nemáte. Pozitivní je, jak jsme zvládli koncovku, protože v této situaci jsme v této sezoně moc nebyli. Na nových klucích bylo vidět, jak se zápas dostával do vyrovnané koncovky, tak začali plašit a bláznit, ale to bylo zbytečné. Protože víme, že tyto zápasy jsme vždy zvládali. Přesvědčili jsme se, že není třeba plašit, ale že je třeba zachovat klid a rozvahu.“

David Šváb