FOTO: Tutovka. Nymburk zůstane první, pomohla důrazná promluva v poločase

V poločase sice Brno těsně vedlo, ale do druhé půle nastoupil Nymburk nažhavený poločasovým proslovem a třetí čtvrtinu vyhrál o sedmnáct bodů, čímž zápas rozhodl. Retin Obasohan k tomu přispěl devatenácti body, Stephen Zimmerman zaznamenal jedenáct bodů, sedmnáct doskoků a šest asistencí. Basketbalisté Nymburka ve čtvrtém kole nadstavby Kooperativa NBL zvítězili doma nad Brnem 98:82 a definitivně si tak zajistili prvenství v tabulce už šest kol před koncem. Do play off tak půjdou z první příčky.

Z basketbalového utkání Kooperativa NBL Nymburk - Brno (98:82) | Foto: Foto: Tomáš Laš