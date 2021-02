„Gratuluji Nymburku. My jsme dělali vše pro to, aby cestu k vítězství neměl jednoduchou. Někdy se nám to dařilo více, někdy méně. Hlavním rozdílem byly rychlé protiútoky, tam jsme jasně prohráli. Nymburk si tak pomohl lehkými koši,“ uvedl po zápase kolínský lodivod Miroslav Sodoma.

Nymburský tým se dlouho hledal. Vlastně až do poslední čtvrtiny, kde definitivně rozhodl. Bylo to i proto, že Kolín vsadil na pokusy za tři body. „Po pauze jsme těžko hledali rytmus. Kolín hraje unikátním stylem. Já osobně asi nikdy nečelil týmu, který vystřelí čtyřicet sedm trojek za zápas. A to ještě s dobrou úspěšností, i když to byly často těžké střely přes obránce,“ chválil soka nymburský trenér Oren Amiel. „My byli v první půli takoví ploší, bez ostrosti. Ale povedlo se nám to zvládnout do vítězného konce,“ oddechl si kouč Nymburka.

Domácí trenéři šetřili dvě opory – Hrubana a Obsasohana, kteří byli na reprezentačním srazu. „Je dobře, že jsme mohli více zapojit i další hráče, které teď budeme potřebovat. Chyběli nám dva hráči, ale my jsme tým a každý hráč je důležitý. Musíme se na vše dívat ze širšího pohledu a správně rozkládat zátěž, abychom vydrželi zdraví až do konce sezony. Proto jsme nenasadili hráče, kteří teď měli velkou zátěž v reprezentaci, a naopak jsme jiné hráče potřebovali dostat do formy,“ řekl Amiel.

Šlo především o Petra Šafarčíka, který se vrátil na palubovku po dlouhé absenci zaviněné zraněním. „Naposledy jsme hrál 2. října, takže jsem byl mimo skoro pět měsíců. Hrozně jsem se na to už poslední dva týdny těšil a užil jsem si to. Bylo to takové vyvrcholení celé té dřiny a teď už se mohu soustředit jen na to, abych začal zlepšovat své výkony a mohl týmu pomáhat co nejvíce. Byl jsem hrozně natěšený, snažil jsem si i vizualizovat, jak to bude vypadat, až tam vlétnu. Ale neměl jsem žádná přehnaná očekávání. Všichni mi říkali, ať si to hlavně užiju,“ těšil se Šafarčík z toho, že si mohl konečně zahrát mistrovské utkání.

Kolín si před zápasem na favorita věřil. Cítil, že by mohl být Nymburk bez dvou borců zranitelný. „Jenže Nymburk má tak široký kádr, že i tyhle hráče nahradí. My hráli v užší rotaci a na Nymburk to nestačilo. My jsme chtěli vyhrát a věřili jsme, že soupeř k poražení byl, ale rozhodly drobnosti,“ krčil rameny kolínský trenér Sosoma. „Nám chyběl David Machač, který má drobné zranění. Jeho absence na naší hře ale vidět nebyla. Zvládli jsme to i se třemi pivoty. V první půli jsme střelbu neměli dobrou, ale pak jsme se právě střelbou zvedli a začali jsme věřit, že můžeme vyhrát,“ dodal zklamaně kouč Medvědů..

Skvělé představení a parádní střeleckou formu opět prokázal kolínský Adam Číž. Tahoun týmu, který byl se šestadvaceti body nejlepším střelcem derby. „Chtěli jsme vyhrát a doufali jsme, že by nás Nymburk mohl trochu podcenit s tím, že nás porazil v poháru. Do zápasu jsme dobře vstoupili, vedli jsme dvouciferným rozdílem, ale pak nám nevydržely síly a trochu jsme odpadli. Domácí si to pak pohlídali,“ vyzdvihl sílu nymburského mužstva kolínský borec Adam Číž. „Trefil jsem nějaké těžší střely, ale chtělo to také na druhé straně ubránit, jenže Nymburk nám pokaždé odpověděl a trestal všechny naše chyby,“ přidal nejlepší skórer utkání.

Kolínského snajpra chválil také Šafarčík. I jeho zaujaly výkony tohoto hráče během celé sezony. „Obrovský klobouk dolů před Adamem Čížem. Pro mě je to teď jasný MVP sezony. Asi o to bude bojovat s Jakubem Šiřinou a Ondrou Sehnalem, ale Adam je teď ve velké fazoně. Já mu to přeju, mám ho rád, ale když hraje proti nám, tak mu to nepřeju,“ usmál se navrátilec do nymburské sestavy. „Snažil jsem se proti němu dělat maximum, být na něj nalepený, co to šlo, ale on je teď schopný vystřelit i z půlky a dát koš. Jde mu to jen ztížit, ale ne překazit. Celý Kolín ukázal, že je to zaslouženě třetí tým tabulky,“ měl pro soka slova chvály Petr Šafarčík.