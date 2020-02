A své nadšení neskrýval ani kouč vítězného celku Oren Amiel. „Vyhráli jsme těžký zápas. Když se zamyslím nad tím, čeho jsme dosáhli… Dokázali jsme víc, než o čem jsme snili,“ jásal nymburský kormidelník.

Hráči dřeli do poslední vteřiny. Odměnou jim bylo sladké vítězství. „Klobouk dolů před kluky, protože to především oni hráli. Oni proměňovali střely, oni bránili, tohle vítězství je jejich. Říkal jsem jim už v šatně: nemyslím si, že jsme hráli kdovíjak skvěle, přece jen se projevila i zranění a chybějící hráči nebo únava. Kluci se ale nikdy na nic nevymlouvají, vždycky se snaží přijít na to, jak vyhrávat zápasy. To už něco vypovídá o tom, jak jsou nastavení,“ vyzdvihl charakter mužstva jeho nadřízený.

Nymburk vyhrál přesvědčivě. „Nemyslím si, že jsme hráli dobrý zápas, soupeř hrál dobře a pořádně nám zatápěl. Ale my jsme zkrátka dokázali zvítězit, a to je nejdůležitější. Atmosféra byla skvělá, je radost tady každý druhý týden hrát. Fanoušci jsou fantastičtí, přinášejí pravé emoce. Doufám, že je v play off uvidíme více než jen jedenkrát,“ přeje si před play off Amiel.

Trenér chválil především hráče, ale nezapomněl ani na další lidi kolem týmu. „Už jsme tady shrnuli hráče, ale jsou i další lidé, kteří jsou v pozadí, nejsou tolik vidět a jsou pro tým také velmi důležití. Lékaři, fyzioterapeuti, management… A další dva kluci, kteří nikdy nedostávají uznání, jaké si zaslouží. A to je můj asistent Saša Sekulič a taky kondiční trenér Ricardas Reimaris. Oba jsou s námi každý den od osmi od rána do pozdních večerních hodin, dělají skvělou práci a oba ji berou velice vážně. A to je vše, doufám, že se se všemi uvidíme znovu v březnu,“ dodal s úsměvem nymburský trenér.

Protivníka pro play off se Nymburk dozví po losu 18. února. Je ale jasné, že se postaví nejslabšímu celku ze čtvrtých příček.

Zápasy v Lize mistrů

NBK – Bamberg 91:71

NBK – Gaziantep 74:72

Riga – NBK 72:91

NBK – Tenerife 68:78

Novgorod – NBK 73:82

NBK – Mornar Bar 91:74

Peristeri – NBK 75:65

Bamberg – NBK 80:84

Gaziantep – NBK 69:79

NBK – Riga 75:56

Tenerife – NBK 84:89

Novgorod – NBK 76:72

Mornar Bar – NBK 66:98

NBK – Peristeri 84:72

