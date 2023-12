Pořádné komplikace na cestě, zrušený dopolední trénink. Basketbalisté Nymburka cestovali do španělské Zaragozy jednou tak déle než do dalekého Ázerbajdžánu. Na hotel v Zaragoze se dostali až v ranních hodinách a nyní musí sbírat síly na večerní zápas FIBA Europe cupu, který startuje ve 20 hodin.

Basketbalisté Nymburka při čekání na letišti | Foto: Basketball Nymburk

Paní Zima si s basketbalovým týmem Nymburka na cestě k utkání evropského poháru pořádně zašpásovala. Zpoždění, následně zrušené dva lety, dlouhé čekání. Košíkáři Nymburka přijeli na hotel v Zaragoze ve 4:15 hodin. V poledne mají plánované společné protažení po dlouhé cestě a pak se večer pokusí vyhrabat síly na tuhý souboj s favoritem.

Nymburk jde za novou výzvou. Popasuje se s týmy z elitních ligových soutěží

„Už tak původně náročná cesta do Zaragozy se nám ještě zkomplikovala dvěma zrušenými lety a dvouhodinovým zpožděním na odletu z Prahy. Po téměř devíti hodinách na cestě jsme tak byli teprve ve Frankfurtu. Díky agentuře, která se nám o lety stará, jsme se dostali na let ve 21 hodin, jenže následovalo další hodinové čekání na runwayi a do Barcelony jsme se dostali až o půlnoci,“ popisuje vyčerpávající přesun nymburský klub na svých stránkách. „A v 0:50 jsme se vydali na tříhodinovou cestu autobusem do Zaragozy. Plánovaný příjezd ve 4:00. Takže rušíme dopolední trénink. Uvidíme, kolik to bude stát sil pro zápas, který začíná ve 20:00.“