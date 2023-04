Basketbalisté Nymburka ve 12. kole nadstavby Kooperativa NBL zcela propadli na hřišti NH Ostrava, kde prohráli 76:94 a připsali si nejvyšší porážku v sezoně. Pro Ostravu to byla první výhra ve vzájemných zápasech od roku 2007 a pátá v historii. Postaral se o to zejména Malik Morgan, který dal 31 bodů. Nymburk se i přes prohru udržel v čele tabulky, jelikož Brno také prohrálo v Pardubicích. Na vedoucí duo se tak dotáhl Děčín, který naopak vyhrál v Kolíně.

Z basketbalového utkání nadstavby Kooperativa NBL Ústí n. L. - Nymburk (86:94) | Foto: Tomáš Laš

Nymburk přitom začal slibně a brzy vedl 11:5, jenže pak vypadl z role a Ostravu táhl Morgan, který jen v první čtvrtině trefil šest trojek. Ostrava získala útočné sebevědomí a naopak Nymburk postrádal klid, což se projevovalo v útoku, ale i na obranném doskoku. Už v poločase tak byl dvacetibodový rozdíl.

Po změně stran se snažil Nymburk zmobilizovat, stáhl náskok domácích na deset bodů a zdálo se, že by mohl pomýšlet na obrat. Jenže přišly chyby, Ostrava se trefila z dálky a znovu odskočila. Nedala tak hostům šanci na zdramatizování koncovky.

Slezané si pomohli celkem 17 trojkami a výrazně ovládli doskok, kde získali o 18 míčů více.

„Hodnotí se to hodně špatně. Řekli jsme si před zápasem, že musíme začít s velkou energií a že chceme zastavit tři jejich stěžejní hráče Mathona, Morgana a Majerčáka. A ti nám dali dohromady 71 bodů. Myslím si, že máme typy hráčů na to, abychom je ubránili mnohem lépe, ale bohužel jsme do toho v úvodu nedali tu energii, kterou tam máme dát, nechali jsem je rozjet a hrálo se jim lépe,“ hledal příčiny porážky hostující trenér Ladislav Sokolovský. „Když už jsme je donutili k těžké střele, tak jsme zase nedoskočili. Dovolit soupeři 18 útočných doskoků je hrozné číslo. A doskok není o ničem jiném než o nasazení. Vzít hráče na záda a odstavit ho. My si za výkon nic jiného nezasloužili a musíme Ostravě pogratulovat,“ přidal kouč Nymburka.

Union doma zase nevyhrál. Kadeřábkovi může děkovat aspoň za bod

„Vůbec se nám nepovedlo zastavit silné stránky Ostravy. Měli to postavené na třech hráčích, věděli jsme o tom, připravovali jsme se na to, ale v zápase se nám to vůbec nepovedlo naplnit,” přiznal Luboš Kovář, hráč Nymburka. „A Morgan je typ hráče, který jak dá jednu, dvě trojky a začne to cítit, tak se těžko zastavuje. Věděli jsme to a v první čtvrtině ho necháme dát šest trojek. Nevím, co k tomu říci. Naše obrana totálně selhala. Proměněné střely dodaly Ostravě ohromné sebevědomí, pak se k tomu přidal Majerčák a jejich bojovnost na doskoku. Z naší strany to bylo na doskoku až trapné,” nešetřil kritikou Kovář.

NH Ostrava - Nymburk 94:76 (29:22, 25:12, 18:26, 22:16)

Nejvíce bodů: Morgan 31, Mathon 22, Majerčák 18 - Benda a Lockett po 12, Boeheim 11, Kovář a Palyza 10, Gilyard 8,Váňa 6, Watson 4, Tůma 3. Fauly: 16:18. TH: 13/11 - 12/7. Trojky: 17:11. Doskoky: 49:31. Ztráty: 16:16. Zisky: 8:8. Asistence: 22:16.

David Šváb