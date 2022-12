České šampiony zdobila velká bojovnost a nátlaková hra. Pomohl k tomu i mladý slovenský reprezentant Novák, který překvapivě dostal šanci v základní sestavě. Trenér Ladislav Sokolovský rychle točil sestavou, aby udržel vysoké tempo a především důslednou obranu, která nedávala soupeři nic zadarmo.

Po vyrovnané první čtvrtině se na začátku druhé desetiminutovce povedlo Nymburku odskočit na 11 bodů a to hlavně zásluhou Klassena a Rapolase Ivanauskase. Své vedení si pak hlídal až do konce. Bilbao se sice několikrát snažilo zápas zdramatizovat a v poslední čtvrtině se hrálo s velkým nasazením o každý míč, ale Nymburk už si výhru vzít nenechal. Oproti předchozím zápasům se vyvaroval většího výpadku a zkušeně si hlídal velmi prestižní vítězství.

Velkou zásluhu na tom má Simmons, který trefoval i velmi těžké střely, po kterých domácí publikum jen obdivně vzdechlo. Trefil se i poté, co Bilbao čtyři minuty před koncem snížilo na pět bodů. Celkem sedmi trojkami vyrovnal maximum této sezony Ligy mistrů. Naopak Klassenovi se o jednu jedinou asistenci nepovedlo dotáhnout maximum soutěže v počtu double doublů s asistencemi za sezonu, když zůstal na třech a rekordem jsou čtyři.

Nymburk výhrou potvrdil nezvyklou bilanci s Bilbaem, když v šesti vzájemných duelech vždy uspěl hostující celek. Zároveň potvrdil, že proti španělským soupeřům se mu daří, jelikož vyhrál popáté z posledních osmi zápasů se Španěly.

Ohlasy po utkání

Ladislav Sokolovský (trenér Nymburka): „V první řadě bych chtěl moc poděkovat Bilbau, protože nám hodně pomohli, abychom se mohli připravit na zápas poté, co se nám ztratila zavazadla. Co se týká zápasu, tak jsme na svůj tým pyšný. Vyhrát ve Španělsku je vždy pro tým z Česka velká událost. Bohužel nám to už nepomůže k postupu, protože předtím jsme nehráli dobře. Ale ukázali jsme charakter a hráli jsme velmi dobře. Předvedli jsme, že hráči mají kvalitu a že máme i zajímavé mladé talenty. Bylo vidět, že jsme přišli do zápasu koncentrovaní a s nasazením. Ke kolektivní hře se přidaly dva velmi dobré individuální výkony Marka s Gerelem. Ale pochvalu si zaslouží celý tým. Osobně jsem rád za to, jak hrál Dávid Novák, který dostal šanci. Stejně tak Fanda Rylich. Odehráli dobré utkání a je to pro ně cenná zkušenost. Určitě je hezké vidět hrát takhle tyhle naše odchovance proti velmi dobrému soupeři. Ale stále je čeká hodně práce a musí to potvrzovat i v české lize, kde musí hrát odvážněji. Ukázali jsme, že umíme hrát basketbal, ale musíme tam mít koncentraci a nasazení. Pak to půjde i v české lize. Tam musíme být lepší, protože náš tým na to rozhodně má, jen tam musí být větší vůle se vydat ze všech sil jako tentokrát.“

Luboš Kovář (hráč Nymburka): „Jsem rád, že jsme se oklepali z prohry s Ústím a ukázali jsme, že jsme sem nepřijeli jen na výlet. My sem přijeli bojovat o naší čest a to se povedlo. Semkli jsme se dohromady a vyhráli jsme. Chtěli jsme tu dokázat, že nepostupujeme proto, že bychom byli nejslabší, ale proto, že jsme měli slabší start a už jsme to nedohnali. Proto mám z té výhry velkou radost. Každý zápas v Lize mistrů je pro nás velká zkušenost. Jsem proto moc rád, že i my mladí hráči máme od trenéra podporu a té si vážíme a necháváme na hřišti všechno. Když víme, že nám trenér věří, dodává nám to sebevědomí, abychom se pustili i do odvážnějších akcí. Třeba jako Dávid Novák do smeče. Já mu tam odstavil protihráče a Dávid to krásně zakončil. Bylo to přes Kysera, který je nejlepší blokař v Lize mistrů. Všechny to nabudilo. Takové akce potřebujeme. Je dobře, že se Dávid nebál a šel do toho. Konečně jsme také neměli výpadek. Možná poprvé v sezoně jsme nepolevili a neustále jsme si drželi náskok. Přitom příprava na zápas nebyla ideální kvůli chybějícím zavazadlům. Bylo to nepříjemné pro všechny. Někdo měl své boty v příručním zavazadle, ale většina týmu si musela jet boty koupit. A hrát v nových botách je vždy těžké, proto mají Petr Benda a Lukáš Palyza můj obdiv. Všechny tyhle komplikace zvládli výborně. Ale třeba i to nám pomohlo se semknout a držet pohromadě.“

Gerel Simmons (hráč Nymburka): „Bylo to dobré týmové vítězství a každý k tomu nějak přispěl. A to zejména v obraně. Poslední dobou nám obrana moc nešla, ale teď to bylo úplně jiné. Pak se k tomu přidal i útok. I když nám to už nemůže pomoc k postupu, tak to bylo dobré vítězství. Já měl často problém s tím, že jsem neměl dobré poslední čtvrtiny. Tentokrát jsem to zkusil napravit a udržet koncentraci a střeleckou formu až do konce. A jsem rád, že jsem týmu pomohl k výhře. Největší rozdíl mezi tímto zápasem a těmi předchozími byla agresivita v obraně a následná sebejistota v útoku. Všichni hráli dobře a hráli jsme jako tým. Sám nevím, čím to je, že se mi mnohem více daří na hřištích soupeřů než doma. Mám to tak ale celou kariéru. Asi mě vždy nakopne, kdy fanoušci fandí soupeři. A to se potvrdilo i přes všechny ty starosti se ztracenými kufry. Byl jsem si koupit boty, ale na tréninku jsem se v nich moc dobře necítil. Naštěstí jsem byl jeden z mála, komu kufr přišel těsně před zápasem a mohl jsem si tak vzít své boty. Měl jsem z toho velkou radost, tak mi to třeba do zápasu pomohlo.“