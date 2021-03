Nymburk měl už původně velmi nabitý březnový program a měl hrát zápas Ligy mistrů každý týden. Stihl však odehrát jen dva zápasy, ve kterých doma porazil Bamberg a Sassari. Následně se v týmu objevila nákaza koronavirem a hráči museli do karantény. Kvůli tomu přišel o dva zápasy, které musí do 8. dubna nahradit.

Po dlouhém hledání řešení, při kterých se musel brát ohled na programy ostatních klubů, požadavky televizních stanic a také na restrikce jednotlivých zemí v souvislosti s pandemií se nakonec řešení našlo.

„Nejsme v karanténě jediným týmem, což jednání komplikovalo. Cílem bylo najít řešení a netrestat týmy za to, že onemocněly. Nakonec se jediným vhodným řešením ukázaly tyto termíny,“ řekl výkonný ředitel nymburského klubu Ondřej Šimeček.

První zápas po karanténě sehraje Nymburk v Lize mistrů 30. března proti Bambergu. Hrát se ale nebude v Německu, který nedovoluje přicestovat z Česka. Proto se zápas odehraje v bosenském Laktaši. Odtud se český mistr přesune zřejmě přes Záhřeb do Zaragozy, kde odehraje zápas 1. dubna. Poté ho čeká 6. dubna duel na Sardinii proti Sassari, následně se bude rychle vracet domů a 8. dubna zakončí skupinu doma zápasem se Zaragozou.

„Situace není ideální, ale buďme rádi, že jsme dostali náhradní termíny. Odehrát čtyři velice těžké zápasy v devíti dnech, z toho tři venku za náročného cestování, je velmi těžké. Teď jsme navíc čtrnáct dní bez tréninku, takže budeme mít jen pár dní na přípravu, jeden ligový zápas v Brně a pak hned tuhle sérii v Lize mistrů. Těžké to bude hodně, ale věřím, že hráči budou mít chuť na basketbal a budeme doufat, že dva z těch čtyř zápasů se podaří vyhrát, což by nám mělo dát jistotu postupu,“ řekl sportovní ředitel nymburského klubu Ladislav Sokolovský.

Ten sám podobný program zažíval jako hráč, když Nymburk hrával tři soutěže. „Věřím, že to kluci zvládnou. Teď jsme dlouho nikam necestovali, tak by to nemělo přinést nějakou velkou fyzickou únavu. Spíše to bude o tom, jak to zvládneme v hlavě. Energii na zápasy mít budou. Věřím, že máme tým psychicky dost odolný na to, abychom se s tím poprali,“ dodal Sokolovský.

Upravený rozpis zápasů Nymburka v Lize mistrů

30.3. 20:30 Bamberg - Nymburk (v Laktaši - Bosna a Hercegovina)

1.4. 20:00 Zaragoza - Nymburk

6.4. 20:30 Sassari - Nymburk

8.4. 20:30 Nymburk - Zaragoza